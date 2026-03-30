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썸코리아·다민테크놀러지·제이테크, 웰니스 AI 홈케어 솔루션 개발 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 통합 브랜딩 솔루션 에이전시 ㈜썸코리아(대표 백지희)는 레이더 센서 기반 AI 솔루션 기업 ㈜다민테크놀러지(대표 김은석), 고정밀 박막형 센서 기업 ㈜제이테크(대표 정일환)와 웰니스 AI 홈케어 솔루션 구축을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

[이미지=썸코리아] 좌측부터 다민테크놀러지 김은석 대표, 썸코리아 백지희 대표, 제이테크 김정모 개발이사

이번 협약은 각사의 기술과 디자인·서비스 기획 역량을 결합해 주거 공간에 통합되는 비접촉 헬스케어 솔루션을 공동 개발하는 데 목적이 있다.

국내 1인 가구 비율이 35%를 넘어서며 시니어 및 1인 생활 인구를 위한 안전·건강 관리 수요가 증가하고 있다. 반면 기존 돌봄 기술 제품은 의료기기나 복지용 장비 이미지로 인해 일반 소비자 접근성이 낮다는 지적이 제기돼 왔다. 3사는 기술과 공간 디자인 결합을 통해 이러한 한계를 보완한다는 계획이다.

썸코리아는 서비스 기획과 공간 에스노그라피 기반 사용자 행동 데이터 분석, 제품·공간 디자인을 총괄한다. 기술 기능을 전면에 내세우기보다 인테리어 요소에 자연스럽게 통합하는 형태로 솔루션을 구현할 예정이다. 해당 기업은 국제 ESG 평가기관 에코바디스로부터 2024년과 2025년 2년 연속 플래티넘 등급을 획득한 바 있다.

다민테크놀러지는 레이더 센서를 활용한 비접촉 생체신호 감지 및 AI 분석 기술을 담당한다. 심박수와 호흡수 모니터링, 낙상 감지 등을 별도 기기 착용 없이 실내에서 수행할 수 있는 솔루션을 보유하고 있으며, 요양병원과 산후조리원 신생아실 등에 적용한 사례가 있다.

제이테크는 반도체 및 자동차 시트 등에 활용된 박막형 압력 센서 기술을 기반으로 긴급 상황 대응 인터랙션 기능을 맡는다. 감압 센서를 일상 오브제에 적용해 사용 편의성과 반응 정확도를 확보한다는 계획이다.

백지희 썸코리아 대표는 "기능 중심 돌봄 제품이 소비자 일상에 정착하지 못한 한계를 고려해 기술과 디자인을 통합한 홈케어 솔루션 개발에 나섰다"고 밝혔다.

3사는 이번 협약을 바탕으로 공동 설계와 프로토타입 개발을 진행하며, 2027년 1분기 1차 결과물 공개를 목표로 하고 있다. 구체적인 제품 형태와 일정은 개발 단계에 따라 순차적으로 공개될 예정이다. 

whitss@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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