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대상, 3년째 '청년밥상문간' 후원…김치로 이어가는 상생 경영

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연간 1억4천만원 규모 지원…3천원 한 끼 식사에 온기 더해
정릉·이대·낙성대 등 전국 매장 공급…지속가능 ESG 실천

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상이 사회적협동조합 청년문간이 운영하는 김치찌개 식당 '청년밥상문간'에 1억 4천만원 상당의 종가 김치를 후원하며 3년 연속 나눔 활동을 이어간다. 지역 청년들과 저소득층의 식사 부담을 덜어주는 실질적인 지원이라는 점에서 ESG 경영 사례로 주목된다.

30일 대상은 이번 나눔을 통해 연간 총 1억 4천만원 상당의 종가 김치를 기부하고, 매주 전통 맛김치(10kg) 40개를 직접 배송해 지속적인 지원을 이어갈 계획이라고 밝혔다. 2024년부터 올해까지 누적 후원 물량은 약 63톤, 금액으로는 약 4억 2천만원 규모에 달한다.

27일 서울 성북구 청년밥상문간 정릉점에서 열린 '청년밥상 종가김치 나눔' 전달식에서 이문주 가브리엘 신부(왼쪽)와 김경숙 대상 ESG경영실장이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=대상 제공]

후원된 김치는 청년밥상문간 정릉점, 이화여대점, 낙성대점 등 각 지점에서 김치찌개로 조리돼 제공된다. 해당 식당은 경제적 부담으로 식사를 챙기기 어려운 청년들에게 3천원에 따뜻한 한 끼를 제공하는 비영리 모델로, 나눔의 효과가 실제 식생활 지원으로 이어진다는 점에서 의미가 크다.

27일 서울 성북구 정릉점에서 열린 전달식에는 이문수 가브리엘 신부, 이성구 청년문간사회적협동조합 사무국장, 김경숙 대상 ESG경영실장 등이 참석해 협력의 의미를 공유했다.

김경숙 대상 ESG경영실장은 "미래의 주역인 청년들이 부담 없이 건강하고 맛있는 한 끼를 즐기길 바라는 마음을 담아 후원을 이어오고 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 보탬이 되는 사회공헌 활동을 지속할 것"이라고 밝혔다. 한편 '청년밥상문간'은 2017년 설립 이후 정릉, 이화여대, 낙성대, 대학로, 안산 등 전국 5개 매장을 운영하며 청년 식사 지원 활동을 이어가고 있다.

mkyo@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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