대상 정원e샵, '종가위크' 열고 포장김치 최대 40% 할인

선착순 쿠폰·적립금 혜택…종가 인기 김치 제품 합리적 가격 판매

봄동겉절이·포기김치 등 대표 상품 구성…22일까지 온라인 프로모션

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상의 공식 온라인 쇼핑몰 '정원e샵'이 오는 22일까지 대한민국 대표 김치 브랜드 종가의 포장김치를 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 '종가위크' 행사를 진행하고 최대 40% 할인 쿠폰 등 다양한 혜택을 제공한다고 18일 전했다.

종가는 100% 국내산 재료와 발효 노하우를 바탕으로 깊고 깔끔한 맛의 김치 제품을 선보이며 소비자들의 꾸준한 사랑을 받아온 브랜드다. 대상은 이러한 성원에 힘입어 봄철 입맛을 돋우는 김치를 보다 실속 있는 가격으로 선보이고자 이번 행사를 기획했다.

대상 정원e샵, 종가 포장김치 기획전 '종가위크' 진행. [사진=대상 제공]

행사 기간 동안 매일 오전 10시 선착순 300명에게 최대 40% 할인 쿠폰을 제공한다. 종가 포장김치 제품을 대상으로 ▲5만 원 이상 구매 시 35% ▲8만 원 이상 구매 시 40% 할인 쿠폰을 지급하며 쿠폰은 다운로드 당일에 한해 사용할 수 있다. 이와 함께 정원e샵 회원이라면 누구나 사용할 수 있는 브랜드 전용 할인 쿠폰도 마련해 ▲5만 원 이상 구매 시 25% ▲8만 원 이상 구매 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 일부 제품에 대해서는 정원e샵에서 현금처럼 사용할 수 있는 추가 적립금을 최대 2000원 지급한다.

이번 행사에서는 제철 재료를 활용해 최근 인기를 얻고 있는 '봄동겉절이 1.1kg(페트)'를 비롯해 특허 유산균을 통해 시원하고 아삭한 맛을 유지하는 '생생유산균 포기김치(3.2kg)', 멸치액젓과 새우액젓으로 풍미를 더한 '시원하고 깔끔한 포기김치(2.8kg·5kg)' 등 인기 제품을 합리적인 가격에 선보인다. 또한 '현명한 주부의 전라도 포기김치(10kg)+열무김치(3kg) 세트', '종가 PET 김치 세트' 등 다양한 구성의 세트 상품도 마련했다. 파김치, 갓김치, 나박김치, 석박지 등 별미김치도 행사 대상에 포함된다.

정대철 대상 정원e샵 팀장은 "고객들의 꾸준한 관심에 부응해 봄철 입맛을 살려주는 종가 김치를 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 '종가위크' 프로모션을 기획했다"며 "종가의 대표 제품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 기회인 만큼 '종가위크'를 통해 풍성한 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com