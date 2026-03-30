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한국, 佛 '시리즈 마니아 포럼'서 첫 주빈국…"수교 140주년 맞아 글로벌교류 확대"

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국내 방송영상 기업 8개사 참가·130건 비즈니스 상담

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 프랑스 릴에서 열린 '시리즈 마니아 포럼 2026'에서 행사 최초의 주빈국 프로그램을 운영하며 K-콘텐츠의 유럽 진출 기반을 다졌다.

지난 20일부터 27일까지 진행된 '시리즈 마니아'는 전 세계 방송영상 시리즈 콘텐츠를 중심으로 한 국제 행사로, 이 중 산업교류 행사인 '시리즈 마니아 포럼'은 24일부터 26일까지 열렸다. 올해는 한불 수교 140주년을 계기로 한국이 주빈국으로 처음 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 프랑스 릴에서 열린 '시리즈 마니아 포럼 2026'에서 한국 최초의 주빈국 프로그램을 운영했다. 사진은 시리즈 마니아 2026 릴 다이얼로그 모습. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com

◆ 프랑스 CNC·주불 대사관과 협력 논의
유현석 원장직무대행은 행사 기간 중 프랑스 국립영화영상센터(CNC) 가에탕 브뤼엘 회장 등 주요 인사들과 만나 콘텐츠 유통 협력과 정책 교류 방안을 논의했다. 주프랑스 대한민국 대사관과의 회의에서는 국내 콘텐츠 기업의 유럽 진출 지원 방안과 한불 수교 140주년 문화행사 계획도 점검했다.

유 원장직무대행은 기관 대표급 고위 라운드 테이블인 '릴 다이얼로그'에도 패널로 참석해 브뤼엘 CNC 회장, 줄리 로이 텔레필름 캐나다 대표 등과 방송영상 콘텐츠산업의 국제 협력 방향을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 프랑스 릴에서 열린 시리즈 마니아 2026 한국공동관에서는 국내 8개사가 참가해 130건의 비즈니스 상담을 성사시켰다. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com

◆ 국내 8개사 참가, 130건 비즈니스 상담 
콘진원은 포럼 기간 한국공동관을 운영하며 CJ ENM, KBS미디어, MBC, SLL, 스튜디오S, 와이낫미디어, 이오콘텐츠그룹, 채널A 등 8개 기업의 글로벌 비즈니스를 지원했다. 참가 기업들은 현지 방송 채널사·제작사·플랫폼사 바이어들과 총 130건의 상담을 진행하며 공동제작 및 콘텐츠 유통 협력 가능성을 모색했다.

25일에는 쇼케이스 'COMING NEXT FROM KOREA'를 개최해 '친애하는 X', '판사 이한영', '굿 파트너', '블러디 플라워' 등 신작 시리즈를 선보였다. CJ ENM 민다현 부장은 "유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 한국 드라마 리메이크와 공동제작에 대한 관심이 높다는 점을 확인했다"며 향후 협력 확대에 대한 기대감을 나타냈다.

특별 세션 '웹툰의 영상화: IP의 접목과 확장'에서는 웹툰 '유미의 세포들' 원작자 이동건 작가, 이혜영 스튜디오드래곤 CP, 권미경 스튜디오N 대표가 패널로 참여해 웹툰 IP의 드라마화 사례와 글로벌 확장 가능성을 소개했다. 주빈국 프로그램 전반에는 현지 방송영상 산업 관계자와 관객 등 약 400명이 참여했다.

유현석 원장직무대행은 "이번 참여를 통해 글로벌 방송영상 산업 관계자와의 교류·협력을 확대하고 글로벌 네트워크를 강화했다"며 "앞으로도 국내 방송영상 기업의 해외 진출을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 시리즈 마니아 2026 주빈국 특별 세션에 참가한 (맨 왼쪽부터 유현석 콘진원 원장직무대행, 권미경 스튜디오N 대표, 이동건 웹툰 작가, 이혜영 스튜디오드래곤 CP, 신석홍 주프랑스한국대사관 공사참사관, 프란체스코 카푸로 시리즈 마니아 포럼 총괄 디렉터. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com


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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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