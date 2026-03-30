한국, 佛 '시리즈 마니아 포럼'서 첫 주빈국…"수교 140주년 맞아 글로벌교류 확대"

국내 방송영상 기업 8개사 참가·130건 비즈니스 상담

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 프랑스 릴에서 열린 '시리즈 마니아 포럼 2026'에서 행사 최초의 주빈국 프로그램을 운영하며 K-콘텐츠의 유럽 진출 기반을 다졌다.

지난 20일부터 27일까지 진행된 '시리즈 마니아'는 전 세계 방송영상 시리즈 콘텐츠를 중심으로 한 국제 행사로, 이 중 산업교류 행사인 '시리즈 마니아 포럼'은 24일부터 26일까지 열렸다. 올해는 한불 수교 140주년을 계기로 한국이 주빈국으로 처음 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 프랑스 릴에서 열린 '시리즈 마니아 포럼 2026'에서 한국 최초의 주빈국 프로그램을 운영했다. 사진은 시리즈 마니아 2026 릴 다이얼로그 모습. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com

◆ 프랑스 CNC·주불 대사관과 협력 논의

유현석 원장직무대행은 행사 기간 중 프랑스 국립영화영상센터(CNC) 가에탕 브뤼엘 회장 등 주요 인사들과 만나 콘텐츠 유통 협력과 정책 교류 방안을 논의했다. 주프랑스 대한민국 대사관과의 회의에서는 국내 콘텐츠 기업의 유럽 진출 지원 방안과 한불 수교 140주년 문화행사 계획도 점검했다.

유 원장직무대행은 기관 대표급 고위 라운드 테이블인 '릴 다이얼로그'에도 패널로 참석해 브뤼엘 CNC 회장, 줄리 로이 텔레필름 캐나다 대표 등과 방송영상 콘텐츠산업의 국제 협력 방향을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 프랑스 릴에서 열린 시리즈 마니아 2026 한국공동관에서는 국내 8개사가 참가해 130건의 비즈니스 상담을 성사시켰다. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com

◆ 국내 8개사 참가, 130건 비즈니스 상담

콘진원은 포럼 기간 한국공동관을 운영하며 CJ ENM, KBS미디어, MBC, SLL, 스튜디오S, 와이낫미디어, 이오콘텐츠그룹, 채널A 등 8개 기업의 글로벌 비즈니스를 지원했다. 참가 기업들은 현지 방송 채널사·제작사·플랫폼사 바이어들과 총 130건의 상담을 진행하며 공동제작 및 콘텐츠 유통 협력 가능성을 모색했다.

25일에는 쇼케이스 'COMING NEXT FROM KOREA'를 개최해 '친애하는 X', '판사 이한영', '굿 파트너', '블러디 플라워' 등 신작 시리즈를 선보였다. CJ ENM 민다현 부장은 "유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 한국 드라마 리메이크와 공동제작에 대한 관심이 높다는 점을 확인했다"며 향후 협력 확대에 대한 기대감을 나타냈다.

특별 세션 '웹툰의 영상화: IP의 접목과 확장'에서는 웹툰 '유미의 세포들' 원작자 이동건 작가, 이혜영 스튜디오드래곤 CP, 권미경 스튜디오N 대표가 패널로 참여해 웹툰 IP의 드라마화 사례와 글로벌 확장 가능성을 소개했다. 주빈국 프로그램 전반에는 현지 방송영상 산업 관계자와 관객 등 약 400명이 참여했다.

유현석 원장직무대행은 "이번 참여를 통해 글로벌 방송영상 산업 관계자와의 교류·협력을 확대하고 글로벌 네트워크를 강화했다"며 "앞으로도 국내 방송영상 기업의 해외 진출을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 시리즈 마니아 2026 주빈국 특별 세션에 참가한 (맨 왼쪽부터 유현석 콘진원 원장직무대행, 권미경 스튜디오N 대표, 이동건 웹툰 작가, 이혜영 스튜디오드래곤 CP, 신석홍 주프랑스한국대사관 공사참사관, 프란체스코 카푸로 시리즈 마니아 포럼 총괄 디렉터. [사진= 콘진원] 2026.03.30 fineview@newspim.com



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