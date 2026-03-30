클로즈 유어 아이즈, 데뷔 1주년 앞두고 타임스퀘어 깜짝 버스킹

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 데뷔 1주년을 앞두고 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

클로즈 유어 아이즈는 지난 29일 서울 영등포 타임스퀘어 아트리움에서 깜짝 버스킹 공연 '여기서 다시 만나'를 개최하고 팬들과 만났다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈. [사진=언코어] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

이날 클로즈 유어 아이즈의 공연 소식에 현장에는 수많은 인파가 몰려 인산인해를 이뤘다. 이들은 데뷔곡 '내 안의 모든 시와 소설을'로 공연의 포문을 열어 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

특히 이번 공연은 지난해 정식 데뷔를 앞두고 진행했던 깜짝 버스킹 '우리 여기서 만나'의 연장선으로 진행돼 의미를 더했다. 멤버들은 당시 현장에서 선공개했던 곡 '투 더 우즈(To The Woods)'를 선보였고, 4월 2일 데뷔 1주년을 앞둔 현재 지난 1년간의 활동을 돌아보며 팬들에 대한 감사의 마음을 전했다.

무대 위 클로즈 유어 아이즈는 가요계 대표 '퍼포먼스 맛집'다운 환상적인 퍼포먼스로 팬심을 사로잡았다. 타임스퀘어를 오가는 수많은 고객 또한 발걸음을 멈추고 이들의 열정 가득한 공연을 관람하기도 했다.

오는 4월 컴백에 대한 이야기도 이어졌다. 클로즈 유어 아이즈는 "클로저(팬덤명)가 좋아할 만한 것들을 준비하고 있다"며 "열심히 연습하고 있으니 새로운 모습을 기대해 달라"고 전해 다가오는 컴백의 기대감을 한껏 높였다.

끝으로 클로즈 유어 아이즈는 지난해 글로벌 차트를 휩쓴 미니 3집 타이틀곡 'X'를 열창하며 공연 대미를 장식했다. 마지막까지 현장을 가득 채워준 팬 한명 한명과 따뜻하게 눈을 맞추고 감사 인사를 전하며 잊지 못할 추억을 선사했다.

한편, 클로즈 유어 아이즈는 오는 4월 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.

moonddo00@newspim.com