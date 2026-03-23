클로즈 유어 아이즈, 4월 컴백…'5세대 글로벌 강자' 굳히기

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 4월 컴백을 예고했다.
소속사 언코어에 따르면 클로즈 유어 아이즈는 현재 4월 발매 예정인 신보의 막바지 작업에 총력을 기울이고 있다. 이번 신보는 올해의 포문을 여는 첫 음악적 행보로, 한층 깊어진 아티스트적 정체성과 확장된 음악적 스펙트럼을 투영했다.
발매하는 앨범마다 커리어 하이를 경신하며 성장 곡선을 이루고 있는 클로즈 유어 아이즈는 미니 1집, 2집, 3집까지 총 세장의 앨범 누적 판매량 120만장을 돌파하며 밀리언셀러 반열에 안착했다. 이는 단순한 수치를 넘어 강력한 코어 팬덤과 대중성을 동시에 입증한 결과다.
또한 국내 음원 차트를 비롯해 아이튠즈 앨범 차트, 월드 와이드 애플 뮤직 앨범 차트, 유나이티드 월드 차트 등에 진입하며 글로벌 차트에서도 두각을 나타냈다. 이어 미국 빌보드 선정 '2025년 베스트 K-팝 앨범 25선'에 이름을 올렸고, 포브스가 꼽은 '가장 꾸준히 순위에 오른 K-팝 아티스트'로도 선정되며 '글로벌 핫 루키'의 적수 없는 인기를 입증했다.
그뿐만 아니라 국내외 유수의 시상식에서 '신인상 8관왕'이라는 전무후무한 타이틀을 거머쥐었다. 최근 서울에서 첫 번째 단독 콘서트 '비욘드 유어 아이즈'를 개최한 데 이어 도쿄, 나고야, 오사카를 순회하는 일본 투어까지 성황리에 마무리하며 새해 활동의 포문을 열었다.
데뷔와 동시에 승승장구 활약을 이어온 클로즈 유어 아이즈가 오는 4월 올해 첫 컴백을 예고한 가운데, 한층 업그레이드된 역량을 담은 신보로 다시 한번 글로벌 팬들을 사로잡을 수 있을지 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com