韩国务总理：中东动荡局势堪比石油危机 须抢抓应对时机

纽斯频通讯社首尔3月30日电 美以对伊朗采取军事行动长期化的影响正逐步传导至韩国，导致经济陷入困境的背景下，韩国国务总理金民锡29日强调："紧急经济本部将把提前应对民生必需品供应中断风险作为最优先任务之一。"

资料图：韩国国务总理金民锡。【图片=纽斯频通讯社】

金民锡当天在政府首尔办公大楼主持召开紧急经济本部会议时表示："各部门应按照不同情况分析中东局势引发的物资供应问题对民生必需品的影响，制定分阶段应对方案。同时，要对可能受影响的商品进行全面、细致梳理，确保不遗漏任何项目。"

紧急经济本部是在中东动荡局势长期化、政府启动紧急经济应对机制后成立的机构，由金民锡担任本部长，统筹经济、能源、金融、民生及外交等领域的跨部门对策。

金民锡指出："中东战争的影响正以能源供应吃紧和全球供应链受阻形成巨大冲击，演变对韩国经济的复合型危机，其影响程度堪比上世纪70年代的石油危机。"

他还表示："近期经济合作与发展组织（OECD）大幅下调韩国经济增长预期，并上调通胀预期，同时国内企业信心指数也出现明显下滑，体感经济放缓的担忧正在扩散。"

在谈及民生必需品供应对策时，金民锡表示："政府已转入紧急经济应对机制，在加强外交层面确保能源供应的同时，正动用包括限价制度、下调燃油税、禁止囤积等一切可用手段进行先发制人式的应对。"

他强调："必须针对战争长期化制定周密对策并及时落实。一旦错过应对物资供应危机的黄金时间，国民负担和不便将难以承受。新冠疫情期间口罩短缺以及尿素溶液危机导致物流瘫痪、柴油车停摆致之痛仍历历在目。"

此外，金民锡还宣布将新增由国务调整室长牵头的支援小组。他表示："将设立由国务调整室长领导的支援团队，加强紧急经济本部的协调功能，并建立与青瓦台情况室的常态沟通机制。希望各部门做好与国会的协作及前期准备，确保用于稳定经济和民生的紧急追加预算能够迅速执行。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社