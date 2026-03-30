부산시, 일본과 중국 대상 외래 관광객 유치 본격화…K-관광 콘텐츠 강화

K-관광 로드쇼 맞춤형 콘텐츠 마케팅

특수목적관광 상품 확대 재방문 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 일본과 중국의 봄철 연휴를 겨냥해 외래 관광객 유치에 본격 나선다.

시는 글로벌 온라인여행사 익스피디아가 최근 일본 골든위크 '가성비 해외 여행지 1위'로 부산을 선정함에 따라 부산관광공사와 함께 국가별 맞춤형 관광 콘텐츠 개발과 플랫폼 연계 홍보를 강화한다고 30일 밝혔다.

부산시가 지난 12일 글로벌 온라인여행사(OTA) 익스피디아가 발표한 일본 골든위크 '가성비 해외 여행지 1위'에 부산이 선정됨에 따라, 봄 관광 성수기를 맞아 일본 골든위크와 중국 노동절을 겨냥한 맞춤형 글로벌 마케팅을 본격 추진한다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

시는 일본 시장을 대상으로 오사카와 도쿄에서 열리는 'K-관광 로드쇼'에 참가해 부산의 미식·웰니스 관광을 집중 홍보한다. 일본 수도권 여성 관광객을 겨냥해 현지 매체 '주간여성'을 통해 뷰티·힐링 콘텐츠 마케팅도 병행한다.

타이베이-부산-일본을 잇는 초광역 관광상품 협업을 추진해 인플루언서 초청 홍보를 진행한다. 나가사키·히로시마 신규 항공노선을 기반으로 한 항공사 공동 프로모션도 추진한다. 특히 금정산 트레킹, 전통 미식 체험, 서부산 생태공원 에코투어 등 특수목적관광(SIT) 상품을 확대해 재방문 수요를 높일 계획이다.

중국 시장에서는 아웃도어·체험형 여행 트렌드에 맞춰 자전거 테마 관광을 앞세운 콘텐츠 개발에 나선다. 중국 인플루언서와 자전거 동호회를 초청해 벚꽃 라이딩, 미식 체험 등 결합 관광을 선보이고, 해운대~기장~간절곶 동해안과 낙동강 자전거길 등 주요 코스를 홍보한다.

씨트립과의 협업을 통해 봄 시즌 캠페인, 여행 크리에이터 콘텐츠 제작, 할인 프로모션도 함께 진행해 중국 노동절 연휴 관광 수요 전환을 유도한다.

박형준 시장은 "해외 주요 OTA에서 부산이 잇달아 인기 관광지로 선정되고 있다"며 "신규 항공 취항과 차별화된 콘텐츠, 전략적 글로벌 마케팅으로 부산이 K-관광 선도 도시로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com