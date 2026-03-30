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부산시, 일본과 중국 대상 외래 관광객 유치 본격화…K-관광 콘텐츠 강화

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K-관광 로드쇼 맞춤형 콘텐츠 마케팅
특수목적관광 상품 확대 재방문 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 일본과 중국의 봄철 연휴를 겨냥해 외래 관광객 유치에 본격 나선다.

시는 글로벌 온라인여행사 익스피디아가 최근 일본 골든위크 '가성비 해외 여행지 1위'로 부산을 선정함에 따라 부산관광공사와 함께 국가별 맞춤형 관광 콘텐츠 개발과 플랫폼 연계 홍보를 강화한다고 30일 밝혔다.

부산시가 지난 12일 글로벌 온라인여행사(OTA) 익스피디아가 발표한 일본 골든위크 '가성비 해외 여행지 1위'에 부산이 선정됨에 따라, 봄 관광 성수기를 맞아 일본 골든위크와 중국 노동절을 겨냥한 맞춤형 글로벌 마케팅을 본격 추진한다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

시는 일본 시장을 대상으로 오사카와 도쿄에서 열리는 'K-관광 로드쇼'에 참가해 부산의 미식·웰니스 관광을 집중 홍보한다. 일본 수도권 여성 관광객을 겨냥해 현지 매체 '주간여성'을 통해 뷰티·힐링 콘텐츠 마케팅도 병행한다.

타이베이-부산-일본을 잇는 초광역 관광상품 협업을 추진해 인플루언서 초청 홍보를 진행한다. 나가사키·히로시마 신규 항공노선을 기반으로 한 항공사 공동 프로모션도 추진한다. 특히 금정산 트레킹, 전통 미식 체험, 서부산 생태공원 에코투어 등 특수목적관광(SIT) 상품을 확대해 재방문 수요를 높일 계획이다.

중국 시장에서는 아웃도어·체험형 여행 트렌드에 맞춰 자전거 테마 관광을 앞세운 콘텐츠 개발에 나선다. 중국 인플루언서와 자전거 동호회를 초청해 벚꽃 라이딩, 미식 체험 등 결합 관광을 선보이고, 해운대~기장~간절곶 동해안과 낙동강 자전거길 등 주요 코스를 홍보한다.

씨트립과의 협업을 통해 봄 시즌 캠페인, 여행 크리에이터 콘텐츠 제작, 할인 프로모션도 함께 진행해 중국 노동절 연휴 관광 수요 전환을 유도한다.

박형준 시장은 "해외 주요 OTA에서 부산이 잇달아 인기 관광지로 선정되고 있다"며 "신규 항공 취항과 차별화된 콘텐츠, 전략적 글로벌 마케팅으로 부산이 K-관광 선도 도시로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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