'티메프 사태' 큐텐 대표 등 임직원 8명 사기 혐의 추가 기소

[서울=뉴스핌] 박인옥 기자 = 검찰이 '티몬·위메프(티메프) 미정산 사태'와 관련해 추가 고소된 구영배 큐텐 대표이사 등 임직원들을 추가로 기소했다.
29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 국원)는 지난 27일 사기 혐의를 받는 티몬·위메프 모회사였던 큐텐의 구 대표이사를 비롯해 임직원 8명을 추가로 재판에 넘겼다.
이들의 티몬·위메프의 미정산 피해 금액은 8억4000만 원대로 조사됐다.
검찰은 큐텐 임직원 및 외부 업체 관계자 등 13명은 혐의를 인정할 증거가 부족해 '혐의없음'으로 불기소 처분됐다.
티메프 사태는 대금 정산일이었던 2024년 7월 7일 위메프 입점 업체 셀러 500여 명이 대금을 지급받지 못한 사실이 온라인상에서 공론화된 이후 티몬으로도 확산했다.
검찰은 2024년 12월 11일 피해 규모 1조8500억 원에 달하는 티메프 미정산 사태 관련자 10명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의 등으로 불구속 기소했다.
검찰 관계자는 "피고인들이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소유지에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
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