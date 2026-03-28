이상일 용인시장, 수지머내·기흥3·30 만세운동 기념행사 참석

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = "107년 전 선열들의 행동을 기억하는 것은 우리의 내일을 만들기 위한 것이다."
이상일 용인특례시장은 28일 107주년을 맞은 수지머내 만세운동과 기흥 3·30 만세운동 기념행사에 참석해 독립 정신을 기렸다.
용인시는 이 시장이 이날 수지구 고기동 고기근린공원 잔디광장에서 열린 수지머내 만세운동 기념행사에 독립유공자 후손, 지역주민 등 200여 명과 함께 참여했다고 밝혔다. 1919년 3월 29일 당시 고기리·동천리 주민 400여 명은 수지면사무소로 몰려가 만세 시위를 벌였다.
시장은 참석자들과 만세삼창을 하고 홍재택 생가까지 행진했다. 홍재택 선생은 독립만세운동에 참여하다 체포돼 태형을 받았으며 2019년 독립유공자로 인정돼 정부 포상을 받았다.
이 시장은 "107년 전 3월 29일 선열들이 독립과 자유를 쟁취하기 위해 모여서 대한독립만세를 외치며 우리 민족의 위대한 저력과 힘을 보였다"며 "오늘 행사로 우리가 107년 전 분연히 떨쳐 일어난 선열들의 행동을 기억하는 것은 다시는 그 누구도 빼앗지 못할 우리의 내일을 만들기 위한 것"이라고 말했다.
그러면서 "그 내일을 청소년들에게 물려주고, 청소년들이 다시 내일을 만들어가며 영원히 발전하는 대한민국을 만들어 나가야 한다"고 강조했다.
오후에는 신갈동행정복지센터 야외광장에서 기흥3·30독립운동 기념사업회 주관으로 열린 기흥3·30만세운동 기념행사에 독립유공자 후손, 지역 주민 등 120여 명과 참석했다.
1919년 3월 30일 김구식과 대한제국 육군 부위 출신인 김혁 등은 당시 기흥면 하갈리(현 기흥구 하갈동)에서 만세운동을 일으켰다. 김혁은 1962년 건국훈장 독립장을, 김구식은 1990년 건국훈장 애족장을 추서 받았다.
시장은 "107년 전 우리 선열들은 밀물같이 대한독립 만세를 외쳤고 3000만이 하나돼 결국 광복의 기초를 닦았다"며 "선열들이 꿈꾸고 그렸던 대한민국, 자유롭고 서로서로 배려와 존중이 넘치는 나라를 만들기 위한 그 정신을 기억하고 계승하려고 노력해야 한다"고 말했다. 이어 "오늘 한마음 한뜻으로 우리가 지혜를 모아 더 아름다운 나라, 더 아름다운 용인, 더 살기 좋은 따뜻한 공동체를 만들어 나가자"고 덧붙였다
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