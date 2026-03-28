박완수 경남지사, 김해 봄축제 현장 잇달아 방문…도민과 소통

지역경제 활성화 방안 모색·한우 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 도지사는 28일 김해시 일원에서 지역 축제를 잇달아 방문하며 도민과의 소통을 이어갔다고 밝혔다.
박 지사는 먼저 율하천 만남의 광장에서 열린 '제7회 율하 벚꽃축제' 개막식에 참석했다. 장유3동 주민자치회가 주최·주관하는 이 축제는 홍보·체험부스, 플리마켓, 공연 프로그램 등 주민 참여형 콘텐츠로 운영 중이다. 박 지사는 식전공연과 주민 참여 프로그램에 함께하며 행사 관계자와 주민들을 격려했다.
이어 롯데프리미엄아울렛 김해점에서 열리고 있는 '제2회 김해 한우 축제'를 방문했다. 생산비 상승과 대외 경제 불안정으로 어려움을 겪는 한우 농가를 지원하기 위한 방문이다.
김해축산업협동조합이 주최·주관하고 김해시가 후원하는 이 축제는 한우 홍보·판매부스, 시식 행사, 공연 프로그램 등으로 진행되고 있다.
박 지사는 현장에서 한우 홍보 및 판매부스를 둘러보며 관계자들을 격려하고 축산농가의 애로사항을 청취했다. 지역 한우 브랜드 '천하1품'의 경쟁력과 품질을 직접 확인하며 지역 축산업 활성화 방안을 모색했다.
박 지사는 이날 저녁 창녕군 부곡온천관광특구 야외공연장에서 열리는 '제31회 부곡온천 축제' 개막식에도 참석할 예정이다.
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