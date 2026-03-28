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[핌in잠실] KT, 개막 라인업 '대격변'... 이강철 감독 "선수층 두꺼워졌다"

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"시즌 내내 다양한 조합 활용할 수 있어"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 시즌 개막을 맞이한 KT가 지난해와는 완전히 달라진 선발 라인업을 들고 나왔다. 유일하게 이름을 지킨 선수는 허경민 한 명뿐으로, 사실상 '새로운 팀'이라 해도 과언이 아닐 정도의 변화다.

KT는 28일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 LG와 2026 신한 쏠뱅크 KBO리그 개막전을 치른다. 이날 KT는 최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(좌익수)-류현인(2루수)-이정훈(지명타자)-허경민(3루수)-한승택(포수)-이강민(유격수)으로 선발 타순을 구성했다. 선발 투수는 맷 사우어다.

[서울=뉴스핌] KT 이강철 감독. [사진 = KT 위즈] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

눈에 띄는 점은 지난해 개막전과 비교했을 때 라인업의 변화 폭이다. 2025시즌 개막전에서 KT는 강백호, 멜 로하스 주니어, 허경민, 김민혁, 장성우, 문상철, 천성호, 배정대, 김상수로 타선을 꾸렸지만, 1년이 지난 현재는 허경민을 제외한 나머지 8명이 모두 바뀌었다.

이 같은 변화는 다양한 요인이 맞물린 결과다. 프리에이전트(FA) 영입으로 전력이 보강됐고, 군 복무를 마치고 복귀한 선수들이 합류했으며, 유망주들의 성장도 반영됐다. 특히 지난해 시즌 중반 등장해 강한 인상을 남긴 안현민이 중심 타선으로 자리 잡은 점이 눈길을 끈다. 여기에 상무에서 제대한 류현인, 새롭게 팀에 합류한 김현수와 최원준, 포수 한승택까지 가세하며 새로운 색깔의 라인업이 완성됐다.

경기 전 이강철 감독은 "상대 선발인 요니 치리노스를 고려해 타선을 구성했다"라며 "선수층이 이전보다 두터워진 만큼, 시즌 내내 다양한 조합을 활용할 수 있을 것"이라고 설명했다. 이어 "지난해와 비교하면 외야는 전부 바뀌었고 내야도 많은 변화가 있다"라며 달라진 팀 구성을 언급했다.

[서울=뉴스핌] KT에 새롭게 합류한 김현수. [사진 = KT 위즈] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

이번 라인업에서 또 하나 주목할 부분은 신인 이강민의 선발 출전이다. 그는 9번 타자이자 유격수로 이름을 올리며 데뷔전부터 중책을 맡게 됐다. 고졸 신인이 개막전 선발 라인업에 포함된 것은 KT 구단 역사상 2018년 강백호 이후 8년 만이다. 이강철 감독은 "다른 선택지도 고민했지만, 처음부터 구상한 계획을 유지하는 것이 낫다고 판단했다"라며 신뢰를 드러냈다.

불펜 운영에도 변화가 있다. 마무리는 기존처럼 박영현이 맡지만, 8회 셋업맨으로는 아시아쿼터 선수 스기모토 고우키가 낙점됐다. 여기에 새로 영입한 한승혁과 베테랑 우규민이 필승조에 포함되며 불펜의 무게감을 더했다.

이강철 감독은 "지난해 필승조였던 손동현과 이상동은 아직 컨디션이 완전히 올라오지 않았다"라며 "이들이 정상 컨디션을 찾는다면 불펜 운용에 더 큰 힘이 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.

wcn05002@newspim.com

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"OECD 수준" 담뱃값 1만원 유력 [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 정부가 담뱃값을 1만원 수준으로 올리는 방안을 추진하는 동시에 술에도 건강증진부담금을 부과하는 방안을 검토한다. 흡연과 음주를 동시에 관리하는 '건강세' 확대 정책으로, 사실상 국민 생활 전반에 영향을 미치는 가격 규제가 본격화되는 모습이다. 보건복지부는 27일 국민건강증진정책심의위원회를 열고 제6차 국민건강증진종합계획(2026~2030)을 확정했다. 이번 계획에는 담배 부담금 인상과 함께 주류에 대한 신규 부담금 도입 검토가 포함됐다. 건강 위해 품목 전반에 대한 가격 정책을 강화해 소비를 줄이고 기금 재원을 확대하겠다는 취지다. 서울 영등포 여의도 한 편의점에 진열된 담배. [사진= 이형석 기자] 담배 가격은 OECD(경제협력개발기구) 평균 수준에 맞춰 인상하는 방향이다. 현재 4500원 수준인 담뱃값은 OECD 평균 약 9800원을 감안하면 1만원대까지 오를 가능성이 크다. 2015년 이후 10년 가까이 가격이 동결된 만큼, 정책 현실화 시 체감 인상폭은 상당할 전망이다. 정부는 가격 인상과 함께 표준 담뱃갑 도입, 가향 물질 금지, 전자담배 광고 제한 등 규제도 병행해 2030년까지 성인 흡연율을 남성 25%, 여성 4% 수준으로 낮출 계획이다. 여기에 음주 규제도 동시에 강화된다. 정부는 온라인 '술방' 등 음주를 조장하는 콘텐츠 환경을 개선하고, 청소년의 주류 접근 감시를 강화하기로 했다. 주류 광고 규제 역시 대상과 범위를 확대하는 방안이 검토된다. 단순한 캠페인 수준을 넘어 가격·유통·노출 전반을 묶는 구조적 규제로 접근하는 것이 특징이다. 특히 주류에 건강증진부담금을 새로 부과할 경우 담배에 이어 술까지 '건강세' 체계에 포함되는 구조가 된다. 현재 건강증진부담금은 담배(20개비당 841원)에만 적용되고 있어 제도 확장 시 세제 체계에도 적지 않은 변화가 예상된다. 가격 인상은 소비 감소 유도뿐 아니라 기금 확충이라는 재정적 목적도 동시에 갖는다. 정부는 이 같은 정책을 통해 2030년 건강수명 73.3세 목표를 유지하면서 소득 간 건강 격차를 7.6세 이하로 줄이겠다는 방침이다. 최근 건강수명이 다시 60대 후반으로 떨어지고, 기대수명과의 격차가 확대되는 등 지표가 악화된 점도 정책 추진 배경으로 작용했다. 다만 담뱃값 인상에 이어 주류 가격까지 오를 경우 서민 부담이 커질 수 있다는 지적도 나온다. 특히 저소득층일수록 흡연·음주 비중이 높다는 점에서 역진성 논란이 재점화될 가능성이 크다. 업계에서는 소비 위축과 함께 유통시장 변화, 편의점·외식업계 매출 영향 등 파급효과도 적지 않을 것으로 보고 있다. 결국 이번 정책은 건강 증진과 재정 확보라는 명분과 생활물가 상승 부담 사이에서 균형을 어떻게 맞출지가 관건이 될 전망이다. hkj77@newspim.com 2026-03-27 23:43

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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