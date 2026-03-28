[핌in대전] 홈 개막전, 한화 김경문 감독 "강백호 5번, 타선 무게감 실려"

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화가 개막전에 이적생 강백호를 5번타순에 배치했다. 신인 오재현은 리드오프로 내세운다.
한화는 28일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 키움과의 정규시즌 개막전에 '오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)' 순으로 선발 라인업을 꾸렸다.
경기를 앞두고 한화 김경문 감독은 "연습경기할 때부터 계속 똑같았다. 선수들한테 암시를 줬다. 특별히 부상이나 컨디션 나빠지지 않는 한 당분간 이대로 가지 않을까"라며 "강백호가 와서 타선에 무게감이 좀 실린다. 미디어데이도 얘기했듯이 투수가 안정감이 생기기 전까진 타선이 분발해야한다"고 말했다.
오재원도 개막전부터 1번타자로 선발출전한다. 김 감독은 "(라인업을)결정하기 전까지야 감독이 고민하는 거지만, 이제는 아니다. (당분간)못 쳐도 계속 경기에 나갈 것이다. 첫 안타가 빠르게 나오는 것도 중요하지만, 본인이 마음을 편안하게 먹고 선배들과 경기하며 갖고 있는 기량을 하나씩 끄집어냈으면 좋겠다"고 기대감을 드러냈다.
다만 불펜에 대한 걱정은 아직 지우지 못했다. 지난 시즌 필승조로 활약한 김범수(KIA)와 한승혁(KT)이 빠졌다. 젊은 투수들의 성장을 기대해야 하는 상황이다. 김 감독은 "젊은 투수들에게 완벽하게 잘 던지라고 개막 엔트리에 올린 것은 아니다. 자기가 갖고 있는 공을 마운드에서 자신 있게 던지면 된다. 젊은 투수들이 자신 있는 모습이 나올 때까지 편안한 상황에 기용할 계획"이라고 밝혔다.
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