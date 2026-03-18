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2026.03.18 (수)
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[핌in대전] 한화 신인 오재원 주전 확정? "손아섭 선배 많이 가르쳐줘"

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[대전=뉴스핌] 이웅희 기자="1군에서 충분히 쓸 수 있으니까 더 이상 얘기하지 않아도 될 것 같다."

한화 신인 외야수 오재원(19)에 대한 한화 김경문 감독에 대한 현 시점 평가다. 오재원이 사실상 주전 자리를 꿰찼다. 베테랑 손아섭(38)도 어린 오재원 성장의 촉매제 역할을 하고 있다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 신인 외야수 오재원이 다부지게 타격하고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.18 iaspire@newspim.com

유신고 출신 외야수 오재원은 지난해 신인 드래프트에서 1라운드 전체 3번으로 한화의 지명을 받았다. 한화 손혁 단장은 당시 "한화 이글스는 유신고 중견수 오재원입니다"라며 지명했다. 1라운드 첫 지명에서 투수가 아닌 야수를, 중견수로 콕 집어 지명한 것 자체가 파격이었다.

한화의 중견수는 해묵은 고민이다. '토종' 중견수 부재로 과거부터 제이 데이비스, 제이콥 크루즈, 제라드 호잉에 지난해 에스테반 플로리얼, 루이스 리베라토까지 외국인 선수들에 중견수 자리를 맡겼다. 하지만 올해는 다르다. 공수주 두루 잠재력을 지닌 신인 오재원이 스프링캠프 연습경기부터 시범경기까지 중견수, 1번타자로 선발출전하고 있다.

김 감독 역시 확신이 선 듯 이제 오재원의 중견수 기용을 공언하고 있다. 시범경기에서 선발출전하고 있는 오재원은 "연습경기 때와 달리 팬분들이 많이 와주셔서 그런지 긴장감이 캠프 때보다 좀 있었다. 캠프 때보다 감이 조금 떨어졌는데, 다시 끌어 올리고 있다"고 말했다.

프로에서의 하루, 하루가 오재원에게 소중하고 경험이다. 오재원은 "아직도 궁금한 것들이 많다. 선배님들께 하나씩 차근차근 물어보고 있다"면서 "프로야구의 반복되는 일과에 맞춰 나 나름대로 루틴도 만들려 한다. 예를 들면 몇 시까지는 무조건 숙소에 들어온다든가, 취침 시간, 취침 전 독서 등"이라고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 베테라 외야수 손아섭이 호쾌하게 방망이를 휘두르며 2루타를 터트리고 이싿. 2026.03.18 iaspire@newspim.com

최근 직접 대면한 손아섭은 오재원의 롤모델이다. '리빙 레전드' 손아섭은 FA(프리에이전트) 계약이 늦어져 호주 1군 스프링캠프에 합류하지 못했다. 캠프 종료 후 시범경기를 앞두고 오재원과 손아섭의 첫 만남이 이뤄졌다. 오재원은 177㎝, 76㎏의 작고 다부진 체격으로 손아섭과 닮은꼴이기도 하다.

오재원은 "오늘도 손아섭 선배님과 배팅을 같이 쳤다. 여쭤볼 수 있는 건 다 여쭤보려고 한다. 경기 때 어떤 생각으로 치는지 계속 여쭤보고 있다. 감사하게도 질문을 하면 정말 자세히 답변을 해주신다. 정말 많은 도움이 되고 있다"고 고마워했다.

한화 중견수는 이제 오재원이다. 부상이나 이변이 없는 한 오재원이 선발 중견수로 시즌을 시작할 것으로 보인다. 문현빈과 손아섭 등 한화 선배들은 오재원에게 자신만의 노하우를 흔쾌히 전수하고 있다. 이를 자양분 삼아 오재원은 한화의 미래로 빠르게 성장하고 있다.

iaspire@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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