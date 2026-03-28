"북한이 사과하겠냐"는 李대통령에 "유족 호소 무시" 맹공하는 野

장동혁 "북한이 대화하자 한다고 하겠나"
송언석도 "사과 요구가 잘못이냐"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 국민의힘은 "북한의 사과를 받아 달라"는 천안함 유족의 요청을 거절했다는 이재명 대통령을 향해 유족의 호소를 무시한 처사라고 비판했다.
장동혁 국민의힘 대표는 28일 페이스북에 "북한에 사과받기 위해 노력해 달라는 유가족에게 이 대통령은 '사과하란다고 해서 하겠느냐'고 했다"면서 "북한이 대화하자고 한다고 해서 하겠느냐"고 따져 물었다.
장 대표는 이날 천안함 유족의 요청을 이 대통령이 거절했다고 단독 보도한 조선일보 기사를 공유하면서 이같이 말했다.
조선일보는 이 대통령이 지난 27일 국립대전현충원에서 열린 11회 서해수호의 날 기념식 후 참석자들과 인사를 나누던 중 천안함 폭침으로 순국한 고(故) 민평기 상사의 가족으로부터 "북한한테 사과를 받도록 노력을 해달라"는 요청을 받았으나, "(우리가) 사과하란다고 해서 (북한이) 사과를 하겠습니까"라고 답했다고 보도했다.
송언석 국민의힘 원내대표도 페이스북에서 "16년 전 가족을 잃고 피눈물 흘리며 살아온 유족들에게 대통령이 할 말이었을까"라며 "유족들이 바란 것은 단순히 김정은 정권의 사과가 아니라, 나라를 지키기 위해 싸우다 순국한 군인들을 위한 국가의 책임있는 자세였을 것"이라고 했다.
송 원내대표는 이어 "이 대통령이 유족들에게 면박을 준 것은 국가의 존재 의미를 스스로 부정한 것"이라며 "당연히 김정은이 사과해야 하고, 대한민국 정부는 당연히 김정은의 사과를 요구해야 한다"고 강조했다.
박성훈 수석대변인도 이날 논평을 내고 "이 대통령이 천안함 피격이라는 북한의 만행 앞에 또다시 침묵했다"며 "유족이 바란 것은 국가를 위해 목숨을 바친 아들의 죽음 앞에서 대통령이 최소한의 존엄과 의지를 보여달라는 것이었다"고 지적했다.
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