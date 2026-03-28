강성휘 목포시장 예비후보 "여론조사 왜곡 의혹은 허위"

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 목포시장 경선을 앞두고 제기된 강성휘 예비후보 관련 각종 의혹에 대해 강 예비후보 측이 "사실무근"이라며 반박했다.
강 예비후보 측은 지난 27일 입장문을 내고 "일부 후보 측이 주장한 여론조사 왜곡 의혹은 이미 전남도선거관리위원회 조사 결과 무혐의로 종결된 사안"이라며 "고발조차 이뤄지지 않았던 내용을 다시 들춰 정치적으로 이용하고 있다"고 주장했다.
이어 "최근 제기된 경찰 고발 건은 선관위 판단 이후 특정 세력이 동일 사안을 근거로 별도 고발을 진행한 것"이라며 "선거를 앞둔 후보 흠집내기용 네거티브 공세"라고 주장했다.
또 "선관위가 사실관계를 확인해 무혐의로 판단한 사안을 중대한 불법인 양 왜곡하는 것은 시민의 판단을 흐리는 행위"라며 "공정선거를 해치는 심각한 문제"라고 지적했다.
국가안보전략연구원(INSS) 채용 의혹에 대해서도 "당시 수사에서 참고인 조사만 이뤄졌고 최근 검찰이 무혐의로 종결했다"며 "해당 사건은 윤석열 정치검찰의 증거조작으로 박지원 전 국정원장을 겨냥한 것"이라고 강조했다.
강 예비후보 측은 "확인되지 않은 의혹과 과장된 보도가 반복되는 데 깊은 유감을 표한다"며 "허위사실 유포와 명예훼손이 지속될 경우 법적 대응을 검토할 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "목포의 미래를 결정할 중요한 선거가 근거 없는 의혹전으로 흐르는 것은 바람직하지 않다"며 "정책과 비전 중심의 공정 경쟁이 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.
지역 정가에서는 경선이 임박하면서 후보 간 공방이 격화되고 이미 결론난 사안까지 재논쟁으로 확산되는 데 대한 우려의 목소리도 커지고 있다.
ej7648@newspim.com