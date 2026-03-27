삼성전자, 갤S26 울트라로 BTS 월드 투어 '아리랑' 감동 재현

하이브와 글로벌 협업해 공연 감동 온전히 전달

대규모 콘서트 현장 AI 기술로 생동감 있게 기록

소셜 채널 통해 투어 영상 전 세계 팬들에게 공유



[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 하이브와 글로벌 파트너십을 체결하고 방탄소년단의 컴백 콘서트인 'BTS 월드 투어 아리랑' 협업에 나선다. 이번 협업은 차기 플래그십 '갤럭시 S26 울트라'를 통해 대규모 공연 현장의 생동감을 전 세계 팬들에게 전달하고, 도시형 플레이 파크인 'BTS 더 시티'를 통해 차별화된 팬 경험을 제공하는 것이 핵심이다.

삼성전자는 27일 이번 파트너십 발표를 기점으로 오는 4월 고양을 시작해 2027년까지 전 세계 주요 도시에서 열리는 BTS 월드 투어의 여정을 함께한다고 밝혔다. 관객들이 직접 담기 어려운 대규모 콘서트 현장의 다양한 순간을 갤럭시 S26 울트라로 촬영해 삼성 소셜 미디어 채널에 공유함으로써, 현장에 있지 않은 팬들도 공연의 감동을 생생하게 느낄 수 있도록 지원할 방침이다.

삼성전자 BTS 월드 투어 파트너십 영상. [영상=삼성전자]

아울러 하이브가 공연 개최 도시에서 진행하는 프로젝트 'BTS 더 시티'에도 참여해 갤럭시 체험 프로그램을 운영한다. 국내에서는 다음 달 19일까지 서울 곳곳에서 'BTS 더 시티 아리랑 서울'이 열린다. 도심 곳곳을 방문해 인증을 받는 '스탬프 랠리' 장소에는 삼성 강남이 포함됐으며, 이곳을 찾은 팬들은 갤럭시 S26 시리즈의 인공지능(AI) 기반 '크리에이티브 스튜디오'로 셀프 스티커를 만들고 한정판 MD를 받을 수 있다.

Galaxy X BTS 로고 이미지. [사진=삼성전자]

최승은 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 마케팅센터장 부사장은 "삼성전자는 기술이 사람들의 일상 속 경험을 더욱 풍부하게 만든다고 믿는다"고 말했다. 이어 "방탄소년단과 팬덤 커뮤니티가 보여준 진정성과 자기표현, 긍정적인 영향력에 공감한다"며 "이번 협업을 통해 갤럭시는 아티스트와 팬을 잇는 연결의 매개체로서 공연의 순간을 의미 있게 경험하고, 감동을 오래 간직하고 공유할 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다.

한편, BTS 월드 투어 '아리랑'은 4월 고양을 시작으로 6월 부산, 7월 런던 등 2027년까지 전 세계 주요 도시에서 개최될 예정이다.

aykim@newspim.com