부산시, 엄궁농산물도매시장 활성화 간담회…시설 개선과 안전 관리 논의

시설 노후화와 안전 관리 문제 집중 논의

지속 가능한 발전 정책과 현장 소통 강화



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 고물가와 소비 위축 속에 침체된 농산물 유통 현장의 활로를 찾기 위해 엄궁농산물도매시장 종사자들과 직접 소통에 나섰다.

박형준 부산시장(가운데)이 27일 오전 사상구 엄궁농산물도매시장관리사업소 회의실에서 열린 엄궁농산물도매시장 활성화 및 현장 소통 간담회에서 현장의 애로사항과 정책 개선 방향을 논의하고 있다.[사진=부산시] 2026.03.27

시는 27일 오전 사상구 엄궁농산물도매시장관리사업소 회의실에서 박형준 시장 주재로 '엄궁농산물도매시장 활성화 및 현장 소통 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 김창석 시의원과 도매시장법인·중도매인 대표 등 19명이 참석했다.

시는 시설 노후화로 인한 이용객 불편, 화재 예방·안전관리 대책, 이상기후에 따른 근무환경 개선 등 현안 전반을 논의했다.

최근 화재 사고로 안전관리 중요성이 커진 만큼 시는 전면적인 화재예방용 차단기 교체, 지능형 화재 탐지설비 보강 등을 추진한다. 올해 시설 개선 예산은 전년 대비 3억5000만 원 늘었으며, 화재 예방 설비 예산도 3억2000만 원을 추가 확보했다.

박형준 시장은 "유통인들의 건의사항을 시정에 적극 반영해 단기 처방이 아닌 장기적 관점의 지속 가능한 발전 정책으로 발전시키겠다"며 "시설 개선과 안전 강화, 근무 환경 개선을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.

이어 "기후변화와 유통 트렌드 변화 속에서도 답은 현장에 있다"며 "엄궁도매시장이 대한민국 농산물 유통 중심지로 다시 도약할 수 있도록 정책 지원과 소통을 강화하겠다"고 덧붙였다.

박 시장은 간담회 후 직접 시장 현장을 찾아 시설 운영 실태를 점검하고 현업 종사자들을 격려했다.

ndh4000@newspim.com