빈대인 BNK금융 회장, '동반자 금융' 행보 시작…창업기업과 소통 강화

생산적 금융 지원 확대 목표 설정

산업 접점 확대 및 소통 계획 발표

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹은 빈대인 회장은 연임 후 첫 공식 일정으로 현장을 찾아 '동반자 금융' 행보를 시작했다고 27일 밝혔다.

빈 회장은 지난 26일 부산항국제컨벤션센터에서 열린 '미래전략캠퍼스'에 참석해 창업·벤처기업 관계자들과 만났다.

빈대인 BNK금융그룹 회장(왼쪽 두 번째)이 26일 연임 확정 후, 첫 공식 일정으로 부산항국제컨벤션센터를 찾아 '미래전략캠퍼스'에 참석하고 벤처·창업기업 관계자들과 이야기를 나누고 있다.[사진=BNK금융그룹] 2026.03.27

그는 "금융이 단순한 자금 공급을 넘어 기업 성장 전 과정에 함께해야 한다"며 현장 중심의 금융 지원을 강조했다.

이튿날인 27일에는 부산 영도구 HJ중공업을 방문해 조선·해양 산업 현황을 점검하고, 지역 주력 산업 경쟁력 강화를 위한 금융 지원 방안을 논의했다. BNK금융은 해양금융 특화 금융그룹으로 도약하기 위해 생산적 금융 지원을 확대하겠다는 방침이다.

같은 날 빈 회장은 'SUM Incubator' 출신 및 현직 기업인들과 오찬 간담회를 갖고 창업기업이 겪는 현실적 어려움과 금융에 대한 기대를 청취했다. 참석자들은 자금 제공을 넘어 네트워크, 컨설팅, 성장 단계별 맞춤 금융 지원의 필요성을 제시했다.

BNK금융은 창업·혁신기업뿐 아니라 지역 산업 전반과의 접점을 확대하며 이해관계자와의 직접 소통을 강화할 계획이다. 또한 지역별 간담회와 대외 활동을 통해 그룹의 전략 방향을 시장에 적극 공유할 예정이다.

빈 회장은 "금융이 움직이면 산업이 성장하고, 산업이 성장하면 지역이 살아난다"며 "현장에서 답을 찾고 실행으로 이어지는 금융을 통해 벤처부터 주력 산업까지 함께 성장하는 금융을 실천하겠다"고 말했다.

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