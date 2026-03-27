해남군, 재생에너지 자립도시 시동…민관협의체 공식 출범

특별법 제정·RE100 국가산단 추진 '속도'

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 재생에너지 자립도시 조성을 위한 민관 협의체를 출범시키며 본격적인 도시 전환 작업에 착수했다.

해남군은 27일 군청 대회의실에서 '해남 재생에너지 자립도시 조성 및 경제활성화 협의체' 발대식을 열고 행정·전문가·지역사회가 참여하는 민관 거버넌스를 공식 가동했다고 밝혔다.

재생에너지자립도시 조성 및 경제활성화협의체 발대식. [사진=해남군] 2026.03.27 ej7648@newspim.com

협의체는 에너지, 정주기반, 산업, 경제활성화 등 4개 분과로 구성돼 재생에너지 확충, 전력망 구축, 신산업 유치 등 핵심과제를 논의하게 된다.

이날 회의에서는 추진 현황을 점검하고 분과별 운영 방안을 협의했으며, 위원들은 재생에너지자립도시 조성 특별법 제정, 도시 지정, 반도체 생산시설 유치 등 3대 핵심과제를 담은 건의문을 채택해 정부 지원을 요청했다.

'재생에너지자립도시 조성 및 지원 특별법'은 국회 상임위 심사 중으로 산업·주거·전력망·에너지 집적지구를 통합 지정하고 조세감면·행정·재정 지원을 명문화하는 내용을 담고 있다. 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 조달하는 RE100 국가산단 추진 근거로도 활용될 전망이다.

해남군은 삼성SDS의 국가 AI컴퓨팅센터 구축, LS그룹 해상풍력 배후항만 조성, 한전KDN과의 에너지 특화 AI데이터센터 협약 등 대규모 첨단 산업 투자가 예정돼 있다. 이에 따라 해남은 안정적 재생에너지 공급체계를 갖춘 RE100 국가산단 후보지로 주목받고 있다.

명현관 해남군수는 "AI컴퓨팅센터 확정과 전력 인프라 확충으로 해남의 미래 산업 기반이 빠르게 형성되고 있다"며 "민관 협의체를 중심으로 재생에너지 자립도시 조성과 신산업 유치를 적극 추진하겠다"고 말했다.

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