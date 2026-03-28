[르포] "학군 아쉽지만 브랜드 신축 장점"…더샵신길센트럴시티, 흥행몰이 기대

'더샵신길센트럴시티' 견본주택 27일 개관

2029년 입주 메리트

구축 단지 가격 연동 기대

소형 평형 경쟁 치열할 듯

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 영등포구에 들어서는 '더샵신길센트럴시티'가 여의도 배후수요를 바탕으로 분양 시장의 이목을 끌고 있다. 대단지 특성상 발생하는 역 접근성 편차와 아쉬운 교육 여건이 단점으로 거론되지만 신축 아파트의 강점이 이를 상쇄할 것으로 전망된다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 27일 방문한 '더샵신길센트럴시티' 견본주택 내 아파트 모형도 2026.03.27 chulsoofriend@newspim.com

◆ 전용 51~59㎡ 소형 평수 집중…2인 가구 시선 모여

지난 27일 방문한 더샵신길센트럴시티 견본주택에는 오픈 직후부터 신축 아파트에 흥미를 가진 수요자들로 붐볐다. 견본주택 내부에 마련된 51㎡와 59㎡, 84㎡(이하 전용면적) 유니트를 꼼꼼히 살피며 다양한 무상·유상 옵션과 특화 설계에 높은 관심을 보였다.

신길5동지역주택조합 사업으로 공급되는 이 단지는 신길동 413-8번지 일원에 조성된다. 지하 3층~지상 최고 35층, 16개 동, 총 2054가구 규모다. 일반분양 물량은 총 477가구로, 특별공급 250가구와 일반공급 227가구로 구성됐다. 평형별로는 ▲51㎡ 150가구 ▲59㎡ 202가구 ▲74㎡ 72가구 ▲84㎡ 53가구 등 소형부터 중형까지 고루 배정됐다.

예비 청약자들은 꼼꼼하게 마감재를 살피고 유상 옵션 구조 변경에 대해 질문을 쏟아냈다. 59㎡ 유니트 거실에 들어서자 기본으로 제공되는 디자인월이 고급스러운 분위기를 연출했다. 바닥재는 옵션에 따라 와이드 강마루나 SPC 바닥재 중 선택할 수 있어 관람객들의 취향에 맞춘 공간 구성이 가능해 보였다.

주방 공간에서는 버튼을 누르면 전동으로 여닫히는 프리미엄 키친 옵션 수납장이 방문객들의 시선을 사로잡았다. 결혼 2년 차인 30대 박모 씨는 "59㎡ A타입의 드레스룸이 웬만한 대형 평수 못지않게 넓게 나와서 신혼집으로 제격이라는 생각이 들었다"고 평가했다.

74㎡ 이상 타입부터는 개방형 발코니가 적용된다. 실내 개방감을 높일 뿐만 아니라 다채로운 외관을 완성하는 요소로 긍정적인 평가를 받았다. 수요자들의 눈길을 끈 것은 넉넉한 수납공간과 차별화된 특화 설계다. 분양 관계자는 "타사와 비교할 때 드레스룸이 아주 넓게 빠진 편"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 27일 방문한 '더샵신길센트럴시티' 견본주택 내 전용 84㎡ 유니트 내부 2026.03.27 chulsoofriend@newspim.com

지하철 7호선 신풍역이 도보 5분 거리다. 향후 신안산선이 개통하면 여의도까지 세 정거장 만에 이동할 수 있다. 신길뉴타운을 재개발하는 만큼 인근에 공원과 체육시설, 대형 쇼핑·문화시설 등 생활 인프라도 가깝다. 피트니스센터, 실내골프연습장, 탁구장, 북카페, 프라이빗 스터디룸, 게스트하우스 등의 커뮤니티 시설이 조성된다. 선큰 광장을 도입해 자연 채광이 넉넉히 들어오도록 설계했다.

영등포구 구축 아파트에서 20년 넘게 살았다는 50대 주부 이모 씨는 "아이들을 다 출가시키고 부부 둘이서 여유롭게 지낼 쾌적한 아파트를 찾고 있었는데, 오래된 아파트에선 볼 수 없는 탁 트인 구조"라며 "예산에만 맞는다면 청약을 적극적으로 고민 중"이라고 말했다.

◆ 강남권 대어와 맞대결 뚫을까…"신축 메리트, 1만명 청약 거뜬"

3.3㎡당 분양가는 5270만원이다. 이달 강서구에서 분양한 '래미안 엘라비네'(방화6구역 재건축)의 3.3㎡당 분양가(5178만원)보다 소폭 높다. 전용면적별 분양가는 ▲51㎡ 11억3000만~13억3000만원 ▲59㎡ 13억2000만~15억4000만원 ▲74㎡ 15억2000만~16억8000만원 ▲84㎡ 16억8000만~18억8000만원으로 책정됐다.

이는 인근 신축·준신축 단지의 최근 실거래가와 비슷하다는 평가다. 신길동 대장 아파트로 꼽히는 '신길센트럴자이' 84㎡는 지난달 18억9000만원(4층)에 거래됐다. 2019년 입주한 '신길센트럴아이파크' 동일 평형은 지난 1월 16억5000만원(16층)에 손바뀜했다.

대단지 특성상 피할 수 없는 동별 지하철역 거리 편차는 고민거리로 지적됐다. 단지 면적이 넓어 역과 가장 가까운 103동은 초역세권이지만, 가장 먼 116동의 경우 성인 걸음으로 약 1km를 걸어야 해 15분 이상이 소요된다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 27일 방문한 '더샵신길센트럴시티' 견본주택 내 전용 59㎡ 유니트 내부 2026.03.27 chulsoofriend@newspim.com

학군이 취약하다는 점 또한 예비 청약자들을 망설이게 하는 요인 중 하나다. 신길뉴타운은 대규모 정비사업을 통해 신흥 주거 단지로 탈바꿈했지만, 우수한 학업성취도를 자랑하는 중학교나 대형 학원가가 아직 뚜렷하게 부족하다. 인근 중학교의 학업성취도가 서울 평균에 미치지 못한다는 평가다. 인근 노후 주거지와 학군을 공유해야 하는 점은 학부모 수요자들에게 진입 장벽으로 작용하고 있다.

당첨자 발표일이 서초구 주요 분양 단지인 '아크로드서초'와 겹친다는 점도 예비 청약자들의 고민을 깊게 만드는 대목이다. 현행 제도상 당첨자 발표일이 같은 단지에 중복 청약해 모두 당첨될 경우 부적격 처리되기 때문에, 수요자들은 반드시 한 곳을 택해 청약 통장을 던져야 한다. 강남권 진입을 노리는 대기 수요와 서남권 신축의 미래 가치를 택하는 수요가 양분될 것이란 관측이 적지 않다.

여의도 업무지구와 가까워 배후수요를 흡수할 수 있다는 장점을 바탕으로 '완판'은 예견된 결과라는 분석이 나온다. 박지민 월용청약연구소 대표는 "51·59㎡ 위주 소형 평형은 상대적으로 분양가 부담이 낮아 84㎡보다 청약 접수가 더 많이 몰릴 것"이라며 "당첨 가점 커트라인은 소형 평형이 60점대 이상, 84㎡는 50점대에서 60점대 초반으로 예상되며 전체 청약자 수는 1만명을 조금 넘어설 것"이라고 내다봤다.

이어 "학군이 아쉬운 것은 사실이나, 인근 단지들이 2019년~2020년에 입주한 반면 이 단지는 2029년 입주하는 신축이라는 점이 이를 상쇄할 것"이라며 "아크로드서초와 청약 일정이 겹치며 일부 분산 효과는 있겠지만 수요층이 크게 겹치지 않아 전체적인 영향이 크지는 않을 것"이라고 설명했다.

청약 일정은 이달 30일 특별공급 접수를 시작으로 31일 1순위 해당지역(서울 2년 이상 계속 거주자), 4월 1일 1순위 기타지역(서울 2년 미만 및 경기·인천 거주자), 4월 2일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 4월 9일이며, 4월 21일부터 23일까지 3일간 정당계약을 체결한다. 입주 예정 시기는 2029년 7월이다.

chulsoofriend@newspim.com