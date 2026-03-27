정청래 "전국 정당 되려면 TK·PK 승리 필요...쉬운 선거 하나도 없어"

27일 경북 의성군 고운사 사찰 방문

"일부 후보, 선거가 쉬운 것처럼 생각하는 경향 없지 않아"

[의성=뉴스핌] 배정원 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 최근 당내에 퍼지고 있는 6·3 지방선거 승리 낙관론에 대해 경계의 메시지를 내놨다.

정 대표는 27일 오후 경북 의성군 고운사 사찰을 방문한 뒤 취재진을 만나 "쉬운 선거는 하나도 없다"며 "초등학교 반장 선거도 어렵다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 17일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.17 panbin@newspim.com

정 대표는 "국민 눈살을 찌푸리는 오만하고 교만한 언행이 자주 발생하는 것은 아니지만 혹시 그럴지도 모르니 선제 예방 차원에서 말하는 것"이라며 "만약 그런 일이 발생하면 엄히 중징계할 생각이다. 가장 겸손하고 낮은 자세로 선거에 임하자는 차원"이라고 설명했다.

앞서 정 대표는 이날 오전 세종시에서 열린 현장 최고위원회의에서도 "대통령 지지율이 고공행진이고 민주당 지지율도 상당히 높다 보니 일부 후보들이 마치 선거가 쉬운 것처럼 생각하는 경향이 없지 않다"며 "선거에 해를 끼치는 가벼운 언행이나 오버하는 말들을 엄중하게 조치해 나가겠다"고 말했다.

또한 정 대표는 "민주당이 전국 정당화가 되려면 대구·경북과 부산·울산·경남에서 의미 있는 승리를 해야 한다"며 "지역에 필요한 것이 무엇인지 현장 속에서 답을 찾을 찾기 위해 틈나는 대로 지역을 자주 방문할 계획"이라고 밝혔다.

정 대표는 "선거에 이기는 왕도는 없다"며 "주민들께서 원하는 것이 무엇인지 잘 살펴서 지극정성을 다하는 것, 간절한 마음으로 선거에 임하는 것이 중요하다"고 강조했다.

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