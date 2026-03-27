풀무원, MSC와 손잡았다…지속가능 수산물 급식 확대

인증 수산물 공급·캠페인 협력…미래 세대 식습관 개선 목표

135톤 공급 성과 기반…지속가능 식품 사업 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 풀무원은 MSC (Marine Stewardship Council) 한국사무소와 '지속가능한 수산물 급식 협력 프로그램' 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. 지속가능 수산물 확대를 위한 안정적인 공급망 구축과 학교 급식 중심의 소비 확산을 본격화한다는 계획이다.

이번 협약식은 26일 서울 강남구 풀무원 수서 본사에서 열렸으며, 양측 관계자가 참석한 가운데 진행됐다. MSC는 지속가능어업 기준인 'MSC 인증'을 제정한 국제 비영리기구로, 전 세계 어획량의 20% 이상이 해당 인증 어업에서 생산되고 있다. 또한 2만 개 이상의 수산제품에 MSC 에코라벨이 적용돼 유통되고 있으며, UN 역시 MSC 데이터를 지속가능발전목표(SDGs) 지표로 활용하고 있다.

26일 서울 강남구 풀무원 수서 본사에서 열린 업무협약식에서 서종석 MSC 해양관리협의회 한국사무소 대표(오른쪽)와 윤명랑 풀무원 글로벌마케팅총괄본부장(왼쪽)이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=풀무원 제공]

양측은 이번 협약을 통해 MSC 인증 수산물의 급식 내 공급 확대와 사용 장려에 협력하기로 했다. 아울러 영양사를 대상으로 한 교육 및 홍보, 학교 급식과 연계한 식습관 캠페인 발굴, 공동 사업 개발 등 다양한 분야에서 협력 범위를 넓혀갈 계획이다. 특히 세계 해양의 날(6월 8일)을 계기로 '지속가능한 수산물 학교급식 캠페인'을 추진하고 참여 학교 대상 이벤트 프로그램도 운영할 예정이다.

풀무원은 '바른먹거리'를 기반으로 지속가능식품 사업을 확대해온 가운데, 수산물 분야에서도 환경 책임을 강화하고 있다. ASC 인증 연어·새우와 MSC 인증 동태살·가자미살 등을 학교급식 채널에 공급하며 2024년부터 올해 2월까지 총 135톤의 지속가능 수산물을 공급했다.

윤명랑 글로벌마케팅총괄본부장은 "지속가능식품 확대를 위해 수산물 분야에서도 환경적 책임을 다하는 공급망을 구축하고 있다"며 "미래 세대가 가장 많이 접하는 학교급식 현장에서부터 지속가능 수산물 소비문화를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com