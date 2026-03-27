한국토요타, 아주자동차대와 인재 육성…모터스포츠·전동화 교육 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국토요타자동차가 아주자동차대학교와 함께 미래 자동차 산업을 이끌 인재 육성에 나섰다.

한국토요타자동차는 27일 아주자동차대학교에 장학금 8000만원을 전달하고, 모터스포츠와 전동화 교육을 결합한 체험형 프로그램을 운영했다고 밝혔다.

'2026 토요타·렉서스 익스피리언스 데이'. [사진=한국토요타자동차]

이번 프로그램은 산학협력 교육 과정인 T-TEP(TOYOTA Technical Experience Program)의 일환으로 진행됐다. 행사에는 이병진 한국토요타자동차 부사장과 한명석 아주자동차대학교 총장 등 주요 관계자들이 참석했다.

한국토요타자동차는 2020년 T-TEP 협약 체결 이후 전동화 트레이닝 아카데미 운영과 실습용 차량·부품 지원을 이어오고 있으며, 2024년부터 올해까지 3년간 누적 2억4000만원의 장학금을 지원해왔다.

올해 장학금은 일본 연수 프로그램과 인턴십 운영 등 실무형 인재 양성에 활용될 예정이다. 학생들은 글로벌 자동차 산업 이해를 높이고 현장 경험을 쌓을 수 있는 기회를 얻게 된다.

이날 장학금 전달식 이후에는 약 80명의 학생을 대상으로 '토요타·렉서스 익스피리언스 프로그램'이 진행됐다. 브랜드 교육과 채용 설명, 차량 시승 체험이 결합된 프로그램으로, 전동화 기술과 주행 성능을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

일반 도로 주행에서는 렉서스 LX 700h, LM 500h, NX 450h와 토요타 알파드, 프리우스, 크라운 등 다양한 모델이 활용됐으며, 서킷 주행에서는 스포츠카 토요타 GR86을 중심으로 모터스포츠 경험이 제공됐다.

특히 학생들은 GR86 차량으로 국내 내구레이스인 '2026 인제 마스터즈 시리즈'에 출전할 예정이며, 한국토요타자동차는 레이스용 파츠와 타이어를 추가 지원한다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 "현장 중심의 교육 프로그램을 통해 학생들이 전문성과 실무 역량을 함께 갖출 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 산학 협력을 바탕으로 모터스포츠 문화 확산과 인재 육성을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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