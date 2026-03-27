韩外长会见美副卿共商中东与双边议题

纽斯频通讯首尔3月27日电 正在法国巴黎出席七国集团（G7）外长会议的韩国外交部长官赵显当地时间26日会见了美国国务院负责政治事务的副国务卿艾莉森·胡克，就中东局势及双边议题进行讨论。

韩国外交部长官赵显当地时间26日在法国巴黎会见美国国务院负责政治事务的副国务卿艾莉森·胡克。【图片=外交部提供】

胡克本次代替国务卿鲁比奥作为美国首席代表出席会议。鲁比奥因国内日程，将于27日抵达巴黎。

赵显在会见中对霍尔木兹海峡局势表示忧虑，强调迫切需要采取缓解局势紧张的措施，以确保所有船舶航行安全，并实现全球能源、物流供应链正常化。

同时，他提议韩美为此紧密沟通。据韩国外交部消息，胡克高度评价韩国政府通过参与《关于霍尔木兹海峡的联合声明》，为确保国际社会安全、自由通航的努力做出贡献。

双方高度评价近期韩国国会通过的《关于韩美战略投资管理的特别法》，为履行韩美首脑会谈联合声明中的对美投资协议创造了积极条件。双方还决定尽快启动后续磋商，以落实安全领域协议。

双方一致认为，在动荡的国际局势中，保持坚固的韩美同盟及联合防卫态势至关重要。同时，在美国总统特朗普5月访华前夕，双方决定就包括韩半岛问题在内的地区局势保持紧密沟通。

赵显当天还相继与加拿大、印度、法国、欧盟、德国举行了外长会谈，就双边合作方案及中东等地区局势交换了意见。赵显还计划与鲁比奥举行会谈。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社