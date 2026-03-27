전북자치도, 동물의약품 특구 '청신호'…규제특구 관문 통과

적정성 평가 통과·전국 4개 과제 선정 통한 혁신 거점 도약 기대

490억 투입 실증사업 추진·산업 성장 및 수입대체 효과 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 추진 중인 동물의약품 규제자유특구 사업이 정부 적정성 검토를 통과하며 특구 지정에 한 발 다가섰다.

27일 전북자치도에 따르면 '전북 차세대 동물의약품 규제자유특구'가 중소벤처기업부 적정성위원회 심사를 통과해 제11차 규제자유특구 최종 지정 가능성을 높였다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.27 lbs0964@newspim.com

이번 심사에서는 비수도권 20개 후보 과제 가운데 전북을 포함한 4개 과제만 '적정' 판정을 받았다. 함께 선정된 지역은 경남(수소에너지), 경북(의료용 칸나비노이드), 울산(재활용 탄소연료)으로, 전북 과제는 혁신성과 실현 가능성에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

규제자유특구는 규제로 인해 추진이 어려운 신산업에 실증특례와 임시허가 등을 부여하는 제도로, 지정 시 규제 완화와 함께 연구개발, 인프라 구축, 사업화 지원 등 다양한 재정 지원이 이뤄진다.

전북은 익산과 정읍을 중심으로 동물의약품 연구·평가 기반을 구축해왔다. 익산에는 한국동물용의약품평가연구원이, 정읍에는 국가독성과학연구소가 위치해 있어 연구부터 인허가까지 연계 가능한 실증 환경을 갖추고 있다.

특구로 지정되면 익산·정읍 일원 9.77㎢ 부지에서 2027년부터 2030년까지 총 490억 원을 투입해 3개 실증사업이 추진된다. 주요 내용은 동물용 바이오의약품 안전성·유효성 평가, 자가백신 품목 확대, 독성시험자료 제출 일부 면제 등이다.

현재 국내 동물의약품 시장은 약 1조 3000억 원 규모로 수입 의존도가 높은 상황이다. 특구 실증이 성공할 경우 수입 대체 확대와 함께 관련 산업 성장도 기대된다.

사업에는 케어사이드 등 13개 기업이 참여를 준비 중이며, 생산유발 587억 원과 고용 창출 등 지역경제 파급효과도 예상된다.

전북자치도는 향후 심의위원회와 국무총리 주재 특구위원회 심사를 거쳐 오는 5월 최종 지정에 도전할 계획이다.

김관영 전북자치도지사는 "적정성 평가 통과는 동물의약품 산업 도약의 중요한 계기"라며 "특구 지정을 통해 글로벌 산업 거점으로 성장할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com