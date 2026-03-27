국힘 서명옥 의원 "곰팡이 백신 국정조사 즉각 실시해야"

서명옥 의원, 백신 이물질 사태에 정부 책임 강조

국민의힘, 정은경 장관 사퇴 및 국정조사 촉구

국민 생명권 침해, 진상 규명 필요성 대두

[서울=뉴스핌] 정태선 기자= 국민의힘 서명옥 의원이 과거 코로나19 유행 당시 '자원봉사 1호 의료인'으로서 백신 접종을 독려했던 행보를 언급하며, 최근 드러난 이물질 백신 사태에 대한 정부의 책임 있는 자세와 국정조사를 강력히 요구했다.

국민의힘은 26일 국회 본청 앞에서 장동혁 당대표, 송언석 원내대표를 비롯해 윤상현, 나경원, 김미애, 최보윤 의원 등이 참석한 가운데 '코로나19 이물질 백신 사태 규탄대회'를 열고, 감사원 감사 결과를 토대로 당시 방역 책임자인 정은경 보건복지부 장관의 사퇴와 국정조사 실시를 촉구했다.

서명옥 의원을 비롯한 국힘 의원들이 코로나백신 진상규명을 촉구하고 있다. [국힘 제공]

특히 이날 발언대에 선 서명옥 의원은 의료인으로서 느끼는 깊은 자책감과 분노를 가감 없이 드러냈다. 서 의원은 "나는 코로나 사태 초기, 자원봉사 1호 의료인으로 백신 접종센터에서 국민께 '국가가 안전을 보증하니 안심하고 접종하시라'고 직접 권유했던 사람"이라고 운을 뗐다.

서 의원은 "그러나 감사원 조사 결과, 국민의 팔에 꽂힌 백신 속에는 곰팡이, 머리카락, 이산화규소 등 차마 믿기 힘든 이물질이 포함되어 있었고, 무려 1,420만 회 분량이 그대로 접종되었다"며 "국가를 믿고 내 팔을 내어준 국민들의 알권리와 생명권이 무참히 짓밟혔다"고 성토했다.

이어 서 의원은 접종자들에 대한 전수 조사 및 사후 추적 관리, 이물질 백신 유통 경위에 대한 투명한 공개, 그리고 피해자에 대한 정당한 보상을 국정조사의 핵심 과제로 제시했다.

그는 "이대로 넘어가면 향후 국가 방역 체계에 대한 신뢰는 완전히 무너질 것"이라며 "진상 규명만이 무너진 신뢰를 회복하는 유일한 길"이라고 강조했다.

장동혁 당대표 또한 "민주당 정권이 국민의 팔에 이물질 백신을 꽂고도 누구 하나 사과하지 않고 있다"며 "이 사태는 전적으로 정부의 책임이며, 책임자를 반드시 밝혀내 심판하겠다"고 목소리를 높였다.

국회 보건복지위원회 간사인 김미애 의원 역시 "진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 위한 국정조사 요구에 민주당은 즉각 응해야 한다"고 압박했다. 이날 규탄대회에는 코로나19 피해자 가족협의회와 관련 시민단체 관계자 등 40여 명이 참석해 "국민 생명을 담보로 한 방역 행정의 민낯이 드러났다"며 울분을 토했다.

국민의힘은 향후 별도의 '코로나 백신 진상규명위원회'를 출범시켜 관련 의혹을 끝까지 파헤칠 계획이다.

국민의힘 국회의원들이 국회 본청 앞에서 코로나백신 진상규명을 촉구하고 있다. [국힘 제공]

windy@newspim.com