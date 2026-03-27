김영록 "축소된 국립심뇌혈관센터, 원안 복원해 조기 착공"

연구병원 빠져 연구소로 축소 , 예산도 5년 째 불용… 지지부진

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 축소·지연된 국립심뇌혈관센터 사업을 원안대로 정상화해 조속히 추진하겠다고 27일 밝혔다.

국립심뇌혈관센터는 장성군 남면 광주 R&D특구 3지구 5만 3919㎡ 부지에 국립연구소와 500병상 규모 부속병원을 포함해 2007년부터 설립이 추진돼 왔다. 그러나 2024년 기획재정부 예비타당성 조사 통과 과정에서 연구병원이 제외돼 '국립심뇌혈관연구소'로 축소됐다.

김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보. [사진=박진형 기자]

총사업비는 당초 3500억 원에서 769억 원으로 줄었으며 주무부처인 질병관리청이 2021년 이후 확보한 설계비·부지매입비 등 168억 원을 불용 처리하면서 사업이 사실상 지연된 상태다.

김 예비후보는 "지지부진한 설계를 조속히 마무리해 올해 안에 토지 매입과 착공이 이뤄지도록 하겠다"며 "당초 계획대로 연구병원을 포함한 예산을 확보해 국립센터 위상을 되찾겠다"고 말했다.

전문가들도 연구병원 설립의 필요성을 강조한다. 정명호 국립심뇌혈관센터 추진위원장은 "미국, 일본, 독일 등 주요국 센터는 모두 연구병원을 함께 운영하며, 연구소 단독 체계는 지속성이 떨어진다"고 설명했다.

심장·뇌혈관 질환은 국내 사망원인 2, 3위를 차지할 만큼 심각한 질환으로, 사업 정상화 시 의료진과 연구원 등 1000명 이상 고용창출이 기대된다. 의료기기 산업 및 요양·숙박시설까지 포함하면 최대 1만 개의 일자리가 생길 것으로 전망된다.

김 예비후보는 "당선 즉시 실시설계를 완료해 연내 착공하고, 의료산업단지 조성과 추가 예산 확보에 나서겠다"며 "세계 최고 수준의 심뇌혈관센터를 구축해 지역이 과학기술 중심지로 도약하도록 하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com