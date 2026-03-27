윤병태 나주시장 예비후보 "공공기관 2차 이전으로 혁신도시 완성"

농협중앙회 등 유치 총력…통합특별시의회 청사도 나주 추진

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 윤병태 더불어민주당 전남 나주시장 예비후보가 공공기관 2차 이전을 통한 '혁신도시 완성'을 핵심 공약으로 제시하며, 농협중앙회 등 대형 공공기관과 광주·전남 통합특별시의회 청사 유치 추진에 나섰다.

윤 예비후보는 27일 "수도권 공공기관 분산과 국가균형발전 정책 기조에 따라 기존 혁신도시의 완성도와 자족기능을 높여야 한다"며 "공공기관 2차 이전은 혁신도시 완성을 위한 필수 정책"이라고 밝혔다.

그는 "정부가 권역별 전략산업과 연계한 균형발전, 기존 혁신도시 중심의 집중이전, 전남·광주 행정통합을 고려한 우선이전 방침을 여러 차례 밝힌 만큼 나주는 세 조건을 모두 충족하는 최적지"라고 강조했다.

윤병태 더불어민주당 전남 나주시장 예비후보. [사진=윤병태 예비후보 선거사무소] 조은정 기자 = 2026.03.27 ej7648@newspim.com

윤 예비후보는 농협중앙회와 한국학호남진흥원 등 농생명·에너지·문화예술 관련 공공기관을 집중 유치하고 1차 이전 기관의 연구소·부속시설까지 확충해 도시 기능을 확장한다는 계획을 내놨다.

그는 "대형 기관 유치를 위해 선제적 부지 확보와 제공이 경쟁력의 핵심"이라며 "기관 이전 결정 단계에서 즉시 입지 가능한 여건을 마련하겠다"고 말했다.

또한 "2~300명 규모 기관은 혁신도시 내 상가 공실 공간을 활용해 상가 공실 문제를 해결하면서 신속한 이전을 실현하겠다"며 중장기적으로는 클러스터 미개발 부지에 기관 맞춤형 청사를 건립하고 단계적 확장을 추진할 방침이라고 설명했다.

윤 예비후보는 "나주 혁신도시는 즉시 활용 가능한 공실 자원과 신축 부지를 갖춘 만큼, 수용 능력과 성장 잠재력을 모두 확보하고 있다"며 "공공기관 2차 이전의 최적 입지"라고 말했다.

그는 이어 "2026년 7월 출범 예정인 전남·광주 통합특별시 체계에 맞춰 통합특별시의회 청사 유치도 추진할 것"이라며 "특별시의회가 들어서면 나주는 행정·의정 기능이 결합된 통합의 중심도시로 도약하게 될 것"이라고 밝혔다.

윤 예비후보는 "한국전력과 한국에너지공대, 인공태양 연구시설, 에너지 국가산단이 집적된 나주는 국가 에너지정책과 균형발전을 이끌 거점"이라며 "공공기관 2차 이전을 통해 혁신도시를 완성하고 나주 대도약 시대를 열겠다"고 덧붙였다.

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