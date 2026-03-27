박재용 경기도의원, 재가노인복지 예산 복원 공로 '감사패' 수상

경기도재가노인복지협회, 예산 삭감 위기 극복 및 서비스 안정화 기여 인정

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원이 지역사회 노인복지 증진과 재가노인지원서비스 안정화에 기여한 공로를 인정받아 현장으로부터 감사패를 수여받았다.

협회 회원시설과 이용 어르신들의 뜻을 담은 감사패를 전달했다고 밝혔다. [사진= 경기도의회]

27일 도의회에 따르면 경기도재가노인복지협회는 지난 26일 재가노인지원서비스 운영비 삭감 위기 속에서 예산 복원을 위해 헌신적으로 노력한 박 의원의 공로를 기리기 위해 협회 회원시설과 이용 어르신들의 뜻을 담은 감사패를 전달했다고 밝혔다.

협회 측은 "박 의원은 평소 어르신 복지 향상에 깊은 관심을 가지고 재가노인지원서비스 기관의 운영 안정을 위해 힘써왔다"며 "특히 운영비 삭감이라는 절박한 상황에서 예산 복원에 크게 기여한 노고에 깊은 감사를 표한다"고 전했다.

박재용 의원은 수상 소감을 통해 "재가노인지원서비스는 어르신들이 익숙한 지역사회 안에서 안정적인 노후를 보낼 수 있도록 돕는 매우 중요한 복지 기반"이라며 "현장의 예산 부족은 곧 어르신들의 삶의 불편으로 직결되는 만큼, 안정적인 재정과 제도적 뒷받침이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 박 의원은 "앞으로도 현장의 목소리를 최우선으로 삼아, 경기도의 어르신 돌봄 체계가 지속가능하게 운영될 수 있도록 의정 활동에 매진하겠다"고 약속했다.

beignn@newspim.com