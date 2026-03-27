러셀X메가스터디학원, 미북서 OMEGA 모의고사 전자책 서비스 오픈

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 러셀X메가스터디학원은 메가스터디교육의 전자책 플랫폼 미북(meBOOK)에 재원생을 위한 OMEGA 모의고사 전자책 서비스를 오픈했다고 밝혔다.

재원생들은 학원에서 응시한 OMEGA 모의고사 성적을 미북에서 즉시 확인할 수 있으며, 본인이 체크한 정답이 반영된 오답노트를 통해 틀린 문항만 별도로 학습에 활용할 수 있다.

미북에는 OMEGA 모의고사 시험지와 OMR이 함께 제공돼 재응시가 가능하다. 또한 회차별 누적 성적 확인 기능을 통해 성적 흐름과 취약점을 파악할 수 있어 학습 관리에 활용할 수 있다.

베타 테스트에 참여한 재원생은 "문항별, 단원별 점수 확인이 가능해 학습에 도움이 됐다"며 "시험지와 해설지를 별도로 휴대할 필요가 줄어들었다"고 말했다.

학원 관계자는 "태블릿 등 학습 도구는 활용 방식에 따라 학습 전략이 될 수 있다"며 "학생들이 다양한 환경에서 학습할 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.

[이미지=메가스터디교육]





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