윤준병 의원, 민주당 전북 경선 '이의제기' 일침

임실군수 후보 5명 '김진명 감점요구'...민주당 중앙당 수용 불가 '천명'

한득수·김병이·한병락·성준후·신대용, 공관위 결정 '번복요구' 되레 역풍

민주당 전북도당 공관위 "'기준·원칙'하에 14개 시군 경선 후보자 선정"

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 윤준병 더불어민주당 전북도당 위원장이 27일 자신의 페이스북을 통해 임실군수 경선 후보자 등 일부에서 제기하고 있는 '공관위 결정 번복 요구'에 따끔한 일침을 가했다.

윤 위원장은 페이스북에서 "각각의 후보가 생각하는 개인적인 유불리의 경선 규칙들이 각각의 후보들에게서 제안이 되고, 그것이 하나하나 중앙당에서 받아들여진다면 지방선거에서의 전체적인 원칙은 깨진다"고 일갈했다.

윤준병 민주당 전북도당 위원장이 페이스북을 통해 일부 경선 후보자들의 민원제기에 대해 수용불가를 표명했다, [사진=윤준병 페이스북 캡쳐] 2026.03.27 gojongwin@newspim.com

윤 위원장의 이같은 글은 지난 25일 임실군수 후보 5명(한득수·김병이·한병락·성준후·신대용)이 각종 여론조사에서 1위를 달리고 있는 김진명 후보에 대해 감점을 요구한 것과 관련 우회적으로 비난하며 '수용 불가'를 천명한 것으로 보인다.

그는 또한 일부 후보들이 민주당 전북도당 공관위의 결정을 무시하고 무조건 중앙당에 민원 형식으로 이의를 제기하고 있는 것에 대해서도 '재고할 가치가 없다'는 뜻을 분명히 했다.

더불어민주당 전북도당 공관위는 전북 14개 시장군수 경선후보자 발표에서 "정체성·도덕성·기여도·면접평가·적합도 등 엄격한 검증 과정을 거쳐 선정됐다"고 밝히고, 합동연회 등 경선일정을 진행하고 있다.

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