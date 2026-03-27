이인애 경기도의원 "지역아동센터, '디지털 교육복지' 거점으로"

26일 '지역아동센터 스마트학습 지원 정책토론회' 토론자로 참석

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 여성가족평생교육위원회 소속 이인애 의원이 디지털 전환 시대를 맞아 지역아동센터의 기능을 돌봄 중심에서 '디지털 교육복지'로 과감히 전환해야 한다고 역설했다.

디지털 전환 시대를 맞아 지역아동센터의 기능을 돌봄 중심에서 '디지털 교육복지'로 과감히 전환해야 한다고 역설했다. [사진= 경기도의회]

이 의원은 지난 26일 열린 '경기도 지역아동센터 스마트학습 지원을 위한 정책토론회'에 토론자로 참석해 교육 격차 해소를 위한 정책 방향을 제시했다.

이날 토론에서 이 의원은 "AI와 디지털 기술의 발전은 교육 혁신의 기회인 동시에, 접근 여부에 따라 아이들의 미래가 갈리는 새로운 불평등 요인이 될 수 있다"고 경고했다. 특히 "지역아동센터 이용 아동들에게 충분한 디지털 교육 기회가 제공되지 않는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 강조했다.

이 의원은 현재의 지역아동센터가 '돌봄'이라는 물리적 보호 기능에 머물러 있는 점을 지적하며, 이제는 '디지털 교육복지 플랫폼'으로서의 기능 전환이 시급하다고 제언했다.

실천적인 대안도 제시됐다. 이 의원은 "단순히 태블릿 PC 몇 대를 보급하는 수준의 정책으로는 교육 격차를 해결할 수 없다"며 ▲지역아동센터의 디지털 교육 거점화 ▲경기도형 스마트 학습 인프라 구축 ▲현장 종사자 역량 강화 및 전문 인력 배치를 시급한 과제로 꼽았다.

그는 "취약계층 아동에게 디지털 교육은 선택이 아닌 생존의 문제"라며 "개별 아동의 학습 수준과 환경을 반영한 '맞춤형 학습 기회'가 보장되어야 한다"고 덧붙였다.

마지막으로 이 의원은 경기도가 디지털 교육복지 지원사업과 민관 협력 모델 구축에 앞장설 것을 당부했다. 그는 "지역아동센터는 단순한 돌봄 시설이 아니라 아이들의 미래를 바꾸는 '기회의 플랫폼'"이라며 "도의회 차원에서도 실질적인 예산 지원과 제도 개선이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

beignn@newspim.com