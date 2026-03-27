에이티즈 홍중, 월드비전 글로벌 홍보대사 발탁…'선한 질주' 시작

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ) 홍중이 월드비전 캠페인 글로벌 홍보대사로 발탁됐다.

홍중은 '글로벌 6K 포 워터(Global 6K for Water)' 캠페인의 글로벌 홍보대사로 발탁돼 지난 26일 서울 영등포구 월드비전 여의도 본부에서 열린 위촉식에서 위촉패를 받았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에이티즈 홍중. [사진=KQ엔터테인먼트] 2026.03.27 moonddo00@newspim.com

'글로벌 6K' 캠페인은 물을 얻기 위해 하루 평균 6km를 걸어야 하는 아동들의 현실에 공감하고, 이를 행동으로 연결하는 글로벌 참여형 캠페인이다. 이번 글로벌 홍보대사 위촉은 캠페인의 취지와 메시지를 효과적으로 확산하기 위해 마련됐다.

앞서 홍중은 월드비전 대표 기부런 행사인 '2024 글로벌 6K' 캠페인 버추얼 런에 참여해 식수 위생 문제의 심각성에 대한 관심을 촉구했다. 지난해에는 '2025 글로벌 6K 마라톤' 캠페인의 브랜드 모델로서 활약하며 전 세계 팬들의 참여를 이끌었다.

이처럼 꾸준한 인연과 더불어 캠페인 글로벌 홍보대사로 발탁된 홍중은 다양한 활동을 통해 대중의 공감과 참여를 확대하고, 지속적인 동참으로 글로벌 연대를 강화하는 등 선한 영향력을 실천할 계획이다.

홍중은 "월드비전의 여러 프로그램을 통해 조금 더 나은 세상을 고민해왔던 저로서는 이 자리가 굉장히 뜻깊게 느껴진다. 글로벌 홍보대사로서 앞으로 더 많은 분들의 참여를 이끌고, 도움이 될 수 있도록 열심히 임하겠다. 감사하다"라고 소감을 밝혔다.

한편, 홍중이 속한 에이티즈는 오는 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)' 열기를 이어간다. 5월 17일에는 일본 사이타마현 베루나돔에서 열리는 '제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS)'에 출연한다.

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