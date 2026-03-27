'유관순' 이어 이번엔 '안중근'...틱톡, 도 넘은 AI 희화화 영상 논란

서경덕 교수 "사자 모욕죄 적용 어려워...누리꾼 적극 신고 절실"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 지난 삼일절 AI로 제작한 '유관순 방귀 로켓' 영상이 틱톡에 올라와 논란이 된 가운데 이번에는 '안중근 방귀 열차' 영상이 또 등장했다.

27일 서경덕 성신여대 교수는 "누리꾼들의 제보로 틱톡을 확인해 보니 AI로 제작된 안중근 방귀 영상 5개가 올라와 있었고 누적 조회수는 약 13만 회를 기록했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 틱톡, 안중근 방귀 열차 영상 화면 [사진=서경덕 교수]2026.03.27 taeyi427@newspim.com

해당 영상은 열차와 풍선 등에 안중근 의사의 사진을 합성해 방귀를 뀌는 모습으로 희화화한 것이다.

또 틱톡에는 유관순, 윤봉길, 김구 등의 사진으로 제작한 악성 콘텐츠도 다수 찾아볼 수 있다.

서 교수는 "법조계에 따르면 사자(死者)에게는 모욕죄가 적용되지 않아 이러한 악성 콘텐츠에 대한 실질적인 처벌이 어려운 상황"이라고 전했다.

사자명예훼손죄는 허위 사실에 한정해 죄가 성립되기에 일반적인 명예훼손죄보다 훨씬 까다롭다.

서 교수는 "현재로서는 이런 악성 콘텐츠를 발견하면 누리꾼들의 적극적인 신고로 영상이 노출되지 않도록 만드는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.

아울러 "틱톡 측도 이런 일이 재발하지 않도록 적극적인 모니터링을 강화해야 할 것"이라고 덧붙였다.

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