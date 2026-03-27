디엑스앤브이엑스, 바이오유럽서 글로벌 기업 30여곳과 기술수출 논의

경구용 비만치료제, 항암백신 플랫폼 등 성과 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 디엑스앤브이엑스(DXVX)는 23일부터 25일(현지시간)까지 포르투갈 리스본에서 열린 '바이오유럽 스프링 2026(Bio-Europe Spring 2026)'에서 글로벌 제약사 및 해외 바이오기업 30여 곳과 파트너링 미팅을 진행하며 핵심 파이프라인의 라이선스 아웃 협의를 진전시켰다고 27일 밝혔다.

바이오유럽은 매년 봄과 가을 두 차례 개최되는 유럽 최대 규모의 제약·바이오 컨퍼런스로, 올해로 20회를 맞았다. 주최 측에 따르면 이번 행사에는 3700명 이상, 2000개사 이상이 참여했으며 2만 건 이상의 1대1 파트너링 미팅이 진행됐다.

[로고=디엑스앤브이엑스]

디엑스앤브이엑스는 이번 행사에서 상온 초장기 보관 핵산 안정화 플랫폼, 경구용 비만치료제, OVM-200 항암백신, ACP 플랫폼, 안구건조증 치료제 등 주요 파이프라인의 기술 성과를 소개하고 라이선스 아웃을 위한 협의를 진행했다.

회사 측은 글로벌 빅파마와 비만치료제 개발사 등이 먼저 파트너링 미팅을 요청하는 등 기술 경쟁력이 주목받았다고 설명했다.

특히 전임상 단계의 저분자 화합물 기반 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1RA) 비만치료제는 글로벌 개발사가 보유한 시판 임박 후보물질과 비교해 동등 이상의 전임상 결과를 확인하며 글로벌 기술이전 가능성을 높였다는 평가를 받았다.

상온 초장기 보관 핵산 안정화 플랫폼의 경우, 기존 물질이전계약(MTA)을 논의했던 유럽 바이오텍과 라이선스 아웃 계약 조건 논의 단계로 진입했다. 이와 함께 글로벌 CDMO 및 세포·유전자치료제 개발 기업들로부터 추가 협의 제안을 받아 기술이전 확대 가능성도 커지고 있다.

또한 뇌혈관장벽(BBB) 투과 플랫폼인 ACP 플랫폼은 중추신경계 질환 치료제 개발사들과 심도 있는 논의를 진행했으며, OVM-200 항암백신과 안구건조증 치료제 역시 글로벌 기술이전 가능성을 확인했다.

디엑스앤브이엑스는 이번 행사에서 다수 기업과 실질적인 계약 단계 진전을 이뤄 글로벌 사업개발 성과를 확보했다고 평가했다.

회사는 이번 성과를 바탕으로 오는 3월 30일부터 4월 2일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 '월드 백신 콩그레스 워싱턴 2026(World Vaccine Congress Washington 2026)'에 참가해 핵산 안정화 플랫폼 연구 성과를 소개하고 글로벌 협력 논의를 이어갈 계획이다.

디엑스앤브이엑스 관계자는 "글로벌 제약·바이오 기업들과의 파트너링 미팅을 통해 후속 협의 단계로의 진전을 확인했다"며 "라이선스 아웃 성과를 조속히 도출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com