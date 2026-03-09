디엑스앤브이엑스, 차세대 바이오 핵심기술 등록 특허 7종 확보

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 혁신 신약 및 진단 기업 디엑스앤브이엑스(Dx&Vx)는 원형 RNA(circular RNA) 합성·발현 기술과 압타머(aptamer) 라이브러리 및 제조 기술, TGF-β 수용체 결합 항체 기술 등 차세대 핵산 의약 플랫폼과 관련한 특허 7건을 확보했다고 9일 밝혔다.
디엑스앤브이엑스는 기존에 초장기 상온 보관 mRNA 플랫폼과 지질나노입자(LNP) 제형 기술을 개발해 글로벌 바이오텍 기업들과 물질이전계약(MTA)을 체결하고 라이선스 아웃 협의를 진행해 왔다. 회사는 이번 특허 확보를 통해 연구개발과 글로벌 사업개발 전략이 한층 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.
최근 글로벌 바이오텍 업계에서는 원형 RNA 기술이 차세대 RNA 치료제 플랫폼으로 주목받고 있다. 실제로 글로벌 제약사 일라이 릴리는 원형 RNA 기반 체내 면역세포 엔지니어링 CAR-T 플랫폼 기업 오르나 테라퓨틱스(Orna Therapeutics)를 최대 24억달러 규모로 인수하기로 하며 관련 기술 확보에 나선 바 있다.
디엑스앤브이엑스는 원형 RNA 제조 전 과정에 걸친 특허 포트폴리오를 구축함으로써 연구개발 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.
또한 회사가 확보한 압타머 및 항체 치료제 기술 역시 다양한 신약 파이프라인에 적용할 수 있어 관련 개발 체계를 고도화하고 추가 프로젝트를 설계하고 있다.
현재 디엑스앤브이엑스는 합성신약과 유전자 기반 치료제 분야 연구 인력을 영입하며 연구개발 역량을 강화하고 있다. 향후 글로벌 파트너링 행사와 학술대회에 참여해 기존 핵산 안정화 플랫폼 기술과 신규 기술을 해외 제약사 및 바이오텍에 소개할 계획이다.
회사 관계자는 "글로벌 제약사들이 원형 RNA 플랫폼 기술 확보에 적극 나서고 있는 상황에서 회사의 특허 포트폴리오가 향후 기술 협력과 공동 연구 논의에 활용될 것으로 기대한다"며 "확보한 원천 기술을 기반으로 파이프라인 강화와 사업개발 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
