전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.27 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] 김혜성 트리플A 내리더니 '트레이드설'까지... '충격'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 다저스가 김혜성을 트리플A로 내리자마자 현지에서는 벌써부터 '트레이드설'이 힘을 얻고 있다. 스프링캠프 내내 뛰어난 활약에도 트리플A로 강등된 건 향후 딜을 염두에 둔 포석일 수 있다는 현지 언론의 전망이 나왔다.

미국 '팬사이디드'는 26일(한국시간) "향후 몇 달 동안 다저스가 김혜성을 트레이드 카드로 활용할지를 지켜봐야 한다"며 마감 시한 전 선발 투수 보강을 위한 패키지에 그가 포함될 가능성을 제기했다. 디트로이트 에이스 타릭 스쿠발을 예로 들며 포스트시즌 진출이 좌절될 경우 타이거스가 빅딜을 택할 수 있고 이때 내야 유틸리티와 유망주 패키지가 협상 테이블에 오를 수 있다는 구체적인 그림까지 내놨다. 유틸리티 자원이 과포화된 다저스 입장에선 주전 플랜이 불투명한 김혜성을 가치가 높을 때 선발 보강 카드로 쓰는 게 합리적이라는 분석이다.

[피닉스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 21일(현지시간) MLB 애슬레틱스와의 시범경기 1회 타석에서 투구를 피하고 있다. 2026.3.21 psoq1337@newspim.com

트레이드는 김혜성과 다저스 모두에게 '윈윈' 카드가 될 여지가 있다. 작년 빅리그 데뷔 시즌 김혜성은 안정적인 수비와 함께 타율 0.280, 13도루로 '리그 평균 이상' 2루수의 가능성을 보여줬고 빠른 발과 수비 범위는 여전히 상위 레벨 자산으로 평가받는다. 매일 출전 기회를 보장받을 수 있는 팀으로 이적할 경우 실적과 몸값 모두 끌어올릴 수 있다. 변수는 있다. 김혜성이 트리플A에서 다시 한 번 성적으로 다저스를 설득하고 프리랜드가 빅리그 적응에 애를 먹는다면 시즌 중 '역전 콜업'이 될 수도 있다.

다저스는 26인 개막 로스터에서 마지막 내야 백업 자리에 유망주 알렉스 프리랜드를 올리고, 김혜성을 트리플A 오클라호마시티로 내려보냈다. 시범경기 성적만 보면 이해하기 어려운 결정이다. 김혜성은 스프링캠프에서 타율 0.407, OPS 0.967, 1홈런 6타점을 올리며 팀 내 최상급 타격 지표를 찍었다. 반면 프리랜드는 타율 1할대에 머물렀다. 그럼에도 다저스는 마이너리그에서의 장기 플랜을 이유로 프리랜드에 먼저 빅리그 문을 열어줬다.

[피닉스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 17일 메이저리그 캔자스시티 로열스와의 시범경기에서 안타를 날리고 있다. 2026.3.17 psoq1337@newspim.com

다만 데이브 로버츠 감독은 김혜성을 '당장 내칠 자원'이 아니라고 본다. 그는 "프리랜드는 마이너리그에서 보여줄 것은 다 보여줬고, 이제는 빅리그에서 어떤 모습을 보일지 확인할 시점"이라면서도 김혜성에 대해서는 "선수로서 매우 높게 평가하고 있다. 언젠가는 팀에 큰 도움이 될 것"이라고 했다. 동시에 스프링캠프에서 드러난 스트라이크존 밖 공에 대한 헛스윙 비율과 타이밍 이슈를 짚으며 '매일 뛰게 하면서 다듬고 싶은 선수'라는 메시지를 남겼다.

문제는 시간이 길지 않다는 점이다. 다저스 내야·유틸리티 뎁스는 이미 리그 최고 수준이다. 부상자 명단에 있는 토미 에드먼과 키케 에르난데스까지 시즌 중 돌아오면 내야 로스터 구조는 지금보다 더 빡빡해진다. 현재 구도에서 김혜성이 다시 빅리그로 치고 올라갈 통로는 트리플A에서 압도적인 성적과 함께 헛스윙·타석 퀄리티 개선을 동시에 증명하는 것뿐이다. 그마저도 에드먼이 복귀 시점이 중요하다. 에드먼의 복귀 시점을 사실상 데드라인으로 판단할 수도 있다. 

psoq1337@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
사진
'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동