부산시, 청년 임차보증금 지원 '머물자리론' 모집 방식 전환…무제한 신청

연간 지원 인원 950명 확대·예산 증액

대출 이자 2~2.5% 최대 1억원 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 다음달부터 청년 임차보증금 대출·이자 지원 사업 '머물자리론' 모집을 인원 제한 없이 전환한다고 27일 밝혔다.

기존 선착순 50명 모집을 올해 1~3월 한시적으로 실시했으나 접수 10분 만에 마감되는 등 수요 폭증으로 청년 지원 기회 불균형이 발생했다. 이에 4월부터 무제한 신청으로 개선한다.

부산시가 다음달부터 부산청년 주거 안정을 지원하는「청년 임차보증금 대출 및 대출이자 지원사업(머물자리론)」의 모집방식을 개편한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

시는 2026년 1회 추가경정예산으로 사업비 5억원을 증액해 총 25억 원으로 확대했다. 연간 신규 모집 인원을 550명에서 950명으로 늘려 불필요한 경쟁을 없앤다.

올해 1월부터 대출 심사 기간을 20일에서 5일로 단축하고 서류를 주민등록등본·가족관계증명서·임대차계약서 3종에서 가족관계증명서·임대차계약서 2종으로 간소화했다.

머물자리론은 19~39세 무주택 청년에게 임차보증금 최대 1억원 대출과 이자 연 2~2.5%를 2년(연장 시 4년) 최대 250만원 지원한다.

시는 이자 부담을, 한국주택금융공사는 대출금 100% 보증을, 부산은행은 보증금 90% 범위 내 최대 1억원 대출을 담당한다.

2017~2025년 4081명에게 803억8000만 원 대출과 41억6000만 원 이자를 지원했다. 신청은 매월 1일 오전 9시~10일 오후 6시 부산청년플랫폼에서, 선정 결과는 15일 확인 가능하다.

박형준 시장은 "청년 수요에 맞춰 예산을 추가 확보하고 지원 확대에 노력했다"며 "머물자리론으로 청년이 머무는 부산을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com