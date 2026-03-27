부산시, 국제금융센터지수 23위…역대 최고 순위 기록

부산, 아시아 10위로 금융 경쟁력 상승

블록체인 특구·KDX 유치 경쟁력 확보

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 세계 금융도시 경쟁력 평가에서 역대 최고 순위를 기록하며 글로벌 금융도시로서 입지를 강화했다.

시는 영국 컨설팅그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 '국제금융센터지수(GFCI 39)'에서 전 세계 120개 도시 가운데 23위를 차지했다고 27일 밝혔다. 이는 2023년 3월 37위에서 14계단 오른 것으로, 2014년 이후 가장 높은 순위다.

역대 GFCI 부산 순위[표=부산시] 2026.03.27

시는 어려운 국내외 금융 환경 속에서도 부산의 금융 생태계 조성 노력이 결실을 맺은 결과로 분석했다. 부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공과 기업성장·산업혁신 정책펀드 조성, 글로벌 해운중개사 클락슨과 해양금융 특화 자산운용사 워터라인의 부산 진출 등 금융 인프라 확충이 주요 요인으로 작용했다.

아시아권에서는 홍콩, 싱가포르, 상하이, 두바이, 도쿄에 이어 10위를 기록했다. 부산은 2024년 상반기 이후 5회 연속 20위권 내 진입을 유지하며 안정적 상승세를 이어가고 있다.

핀테크 분야에서도 부산은 큰 폭의 성과를 냈다. 전 세계 116개 도시를 대상으로 한 '핀테크 지수'에서 16위를 기록, 이전보다 6단계 상승했다. 시는 블록체인 규제자유특구 지정과 국내 최초 조각투자 유통 전담 거래소(KDX 컨소시엄) 유치 등 디지털 금융 인프라 확충이 경쟁력 강화로 이어진 것으로 평가했다.

BIFC 3단계는 핀테크·블록체인·인공지능(AI) 기반 기업과 투자·보증 기능이 집약된 '디지털 금융 밸리'로 개발이 추진되고 있으며, 향후 디지털 금융 중심지 도약의 핵심 거점으로 주목받고 있다.

박형준 시장은 "이번 국제금융센터지수 최고 순위 달성은 부산금융중심지 정책의 실질적 성과가 가시화된 결과"라며 "해양과 디지털 금융을 축으로 2030년까지 글로벌 20위, 아시아 5위권 금융도시로 도약하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com