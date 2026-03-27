IOC "2028 LA올림픽부터 성전환자 여성부문 출전 금지"

SRY 유전자 검사로 '생물학적 여성'에게만 출전 허용

코번트리 "생물학적 남성의 여성 경기 출전은 불공정"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국제올림픽위원회(IOC)가 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽부터 트랜스젠더 여성의 여성 부문 출전을 전면 금지하는 새 규정을 확정했다.

IOC 집행위원회는 26일(현지시간) 성명을 통해 '스포츠 내 여성 부문 보호 정책'을 채택하고 올림픽 및 IOC 주관 모든 대회의 여자 종목 출전 자격을 '생물학적 여성'으로 제한한다고 밝혔다. 개별·단체전을 막론하고 여성 카테고리에 나서려면 한 차례 실시되는 SRY 유전자 검사에서 남성적 성 발달을 겪지 않았다는 판정을 받아야 한다. IOC는 "SRY 유전자의 존재 여부가 평생 변하지 않는 지표이며 남성 성 발달 여부를 가르는 과학적 근거"라고 설명했다.

검사 결과 SRY 유전자가 검출되지 않으면 해당 선수는 여성 부문 출전 자격을 영구히 인정받는다. 반대로 SRY 양성 판정을 받은 선수는 희귀 성 발달 이상(DSD)으로 테스토스테론 기반 경기력 우위가 없다는 의학적 예외를 입증하지 못하면 IOC 주관 대회의 여자 부문에 나설 수 없다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 커스티 코번트리 IOC 위원장. [사진=로이터] 2026.01.25 psoq1337@newspim.com

새 정책 아래에서 SRY 양성 선수는 남자 부문, 혼성팀의 남자 포지션, 또는 성별 구분이 없는 오픈 카테고리에는 출전할 수 있다. IOC는 "여성 부문을 제한하는 대신, 남자·혼성·오픈 종목 등을 통해 트랜스젠더 및 관련 선수의 경기 기회는 보장한다"는 점을 강조했다.

이 규정은 2028년 LA 올림픽부터 적용되며, 이미 치러진 대회 결과에는 소급되지 않고 아마추어·레저 스포츠에는 영향을 미치지 않는다.

IOC는 도입 배경에 대해 "올림픽에서는 아주 미세한 기량 차이가 승패를 가른다"며 "남성 사춘기를 거친 생물학적 남성이 여자 부문에서 구조적인 신체적 우위를 갖는 것은 과학적으로 명확하다"고 밝혔다. 이어 "이 차이는 근력·파워·지구력에 기반한 종목에서 공정성 문제를 넘어 일부 종목에선 여성 선수의 안전과도 직결된다"고 부연했다.

새 정책의 설계는 IOC 첫 여성 수장 커스티 코번트리 위원장이 직접 이끌었다. 지난해 6월 취임한 코번트리는 곧바로 '여성 종목 보호 워킹그룹'을 출범시키고 IOC 의학·과학 전문가와 각 국제연맹 대표단을 상대로 1년 반에 걸친 검토 작업을 진행해왔다. 그는 "트랜스젠더 선수의 스포츠 참여권은 존중하지만 올림픽 여자 부문만큼은 여성 카테고리 자체를 지키는 것이 우선이라는 데 합의가 모였다"고 말했다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱기자 = 칼리프가 2024년 8월에 열린 파리 올림픽 복싱 여자 66㎏급 준결승전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2024.8.6 psoq1337@newspim.com

IOC가 여성 부문 자격 기준을 손보게 된 직접 계기 중 하나로는 2024년 파리 올림픽 복싱을 둘러싼 성별 논란이 꼽힌다. 당시 여자 복싱 57kg급에 나섰던 이마네 칼리프(알제리)와 린위팅(대만)은 2023년 세계선수권에서 국제복싱협회(IBA)가 실시한 자격 검사에 탈락해 실격 처리됐고 이를 두고 선수단과 팬들 사이에서 성별 논쟁이 거세게 일었다.

[워싱턴 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 트럼프 대통령이 5일 워싱턴 백악관에서 '성전환자의 여성스포츠 출전 금지' 행정명령에 서명한 펜을 소녀에게 건네주고 있다. 2025.2.5 psoq1337@newspim.com

이번 결정은 2028년 개최국 미국의 정책 변화와도 맞물린다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 2월 '남성을 여성 스포츠에서 배제하라'는 제목의 행정명령에 서명해 연방 자금을 받는 기관의 여자 스포츠에서 트랜스젠더 여성의 출전을 금지하도록 했다. 이후 미국올림픽·패럴림픽위원회(USOPC)는 이 행정명령을 반영해 미국 내 대회 여성 경기에서 트랜스젠더 선수의 출전을 막는 조처를 잇따라 발표했다.

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