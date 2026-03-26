민형배 측 "신천지 연루설 유포, 추가 고발 방침"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 측이 26일 '신천지 연루설' 등 허위 사실 유포에 대해 "법적 대응에 나설 것"이라고 경고했다.
민 후보 선거캠프는 26일 보도자료를 내고 "최근 언론 기사나 인터넷 커뮤니티 글 등을 인용해 후보자를 낙선시킬 목적으로 사실과 다른 내용(신천지 연루설 등)이 광범위하게 유포되는 행위가 포착되고 있다"고 지적했다.
이는 "명예훼손일뿐만 아니라 공직선거법을 정면으로 위반하는 중대한 사안"이라며 허위 사실 유포자에 대해서는 경찰에 고발 조치하겠다고 밝혔다.
특히 "'신천지 연루설'등 이미 사실무근으로 밝혀졌거나 후보자와 무관한 사안이다"며 "그럼에도 악의적으로 편집해 유포하는 등 명백한 선거 방해 행위가 벌어지고 있는 상황이다"고 토로했다.
또한 "예비경선 득표율을 허위로 조작한 '지라시 유포' 행위에 대해서도 공직선거법 위반 등의 혐의로 각각 고소·고발을 진행한 바 있다"고 언급했다.
끝으로 "수사당국은 민주주의의 꽃인 선거를 혼탁하게 만드는 이러한 범죄 행위에 대해 엄정하고 신속한 수사를 진행해 줄 것"을 촉구했다.
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