넥센타이어, 27년연속 현금배당·배당 확대...주주가치 제고

'경영전략 전문가' 김재홍 사외이사 신규 선임
김현석 대표 "경영 효율성, R&D 역량 극대화"
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어(대표이사 김현석)는 26일 경남 양산 본사에서 제68기 정기주주총회를 개최했다.
넥센타이어는 2025년 연결 기준 매출액 3조1896억원으로 창사 이래 처음으로 연간 매출 3조원을 돌파하며 사상 최대 매출을 기록했다. 회사는 이를 바탕으로 27년 연속 현금배당을 이어갔다.
이번 주주총회에서 확정된 배당금은 1주당 보통주 200원, 우선주 205원으로, 최근 3년 연속 현금배당 규모를 확대하며 주주환원을 이어가고 있다. 올해 배당 기준일은 4월 1일이다.
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 안건도 함께 의결됐다. 경영전략 분야의 베테랑인 김재홍 사외이사가 신규 선임됐다. 김 이사는 CJ제일제당 전략추진실 최고재무책임자를 역임한 경영전략 분야 전문가다. 넥센타이어는 4명의 사외이사를 중심으로 감사위원회와 ESG 경영위원회 등을 운영하고, 이사회의 투명성과 전문성을 더욱 강화할 계획이다.
이번 주주총회에서는 최근 개정된 상법을 반영해 정관 일부도 변경했다. 독립이사 제도 도입에 따른 조문을 정비하고, 소수주주의 이사 선임 권한 강화를 위해 지분율 1% 이상 주주가 요청할 경우 집중투표제를 시행할 수 있도록 개정했다. 감사위원 선임 시 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산해 3%로 제한하는 '3% 룰' 관련 조항을 정비하고, 감사위원 분리선출 인원수도 기존 1명에서 2명으로 상향 개정했다. 또한 소수 주주의 참여권 강화를 위해 전자주주총회 도입 조항도 반영했다.
이날 김현석 대표이사는 주주총회에 참석해 2026년 중점 경영 전략으로 시장과 고객 중심의 글로벌 운영 체계 확립과 더불어 인공지능(AI) 및 버추얼 기술 기반의 연구개발(R&D) 역량 제고를 제시했다. 이를 통해 지속적인 성장 기반을 구축하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확고히한다는 방침이다.
김현석 대표이사는 "글로벌 운영 체계 고도화와 경영 효율성 제고를 통해 외형 성장과 수익성의 균형을 맞춘 안정적 성과 구조를 확립할 것"이라며 "투명하고 건전한 지배구조를 공고히 하고 책임 있는 의사결정과 충실한 정보 제공을 통해 장기적인 기업가치와 주주 권익을 지속적으로 높여 나가겠다"라고 말했다.
y2kid@newspim.com