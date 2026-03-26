과천시 '시 승격 40주년 기념 나무 심기 행사' 가져

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 26일 갈현삼거리 교통섬에서 시 승격 40주년을 맞아 '40주년 기념 나무 심기 행사'를 개최했다.
시에 따르면 이번 행사는 40주년을 맞아 도시의 성장과 미래를 상징하는 경관을 조성하기 위해 마련됐다.
이날 심은 나무는 배롱나무로, 오랜 기간 꽃이 피는 특성을 지닌 수종이다. 시는 배롱나무가 지닌 지속성과 화합의 의미를 고려해 기념수로 선정했다. 특히 이번 사업은 주민참여예산을 통해 시민이 직접 제안하고 참여했다는 점에서 의미를 더했다.
행사에는 신계용 과천시장을 비롯해 시의원과 주민대표 등 15여 명이 참석해 나무 심기와 흙 덮기, 표지석 제막을 진행했다. 표지석에는 '시민과 함께한 40년, 미래 100년을 향한 약속'이라는 문구가 새겨졌다.
과천시는 나무 주변에 초화류를 추가로 심고 야간 경관 조명을 설치하는 등 주변 환경을 지속적으로 정비해 나갈 계획이다.
신계용 과천시장은 "시 승격 40주년은 시민과 함께 걸어온 시간을 되새기고 앞으로의 방향을 생각해보는 의미 있는 시점"이라며 "앞으로도 시민과 함께 과천의 가치를 이어갈 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
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