'경기도장애인체육대회 2026 광주' 제2차 대표자회의 개최

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도장애인체육회는 26일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 '제16회 경기도장애인체육대회 2026 광주'의 성공적인 개최를 위한 제2차 대표자회의를 개최했다.
이날 회의에는 광주시를 비롯해 도내 31개 시·군장애인체육회와 종목별 가맹단체 관계자 등 120여명이 참석해 대회 준비 상황을 점검하고 운영 전반에 대한 사항을 공유했다.
대회 개최지인 광주시는 △ 경기일정 및 경기장 운영계획 △ 개·폐회식 행사 운영 △ 주차 및 교통 대책 △ 안전관리 및 응급대응 체계 △ 자원봉사자 등 인력 배치 계획 등을 발표하며, 참가자들이 안전하고 원활하게 대회에 참여할 수 있도록 철저히 준비하겠다고 밝혔다.
경기도장애인체육회는 △ 대회 추진사항 및 주요 일정 안내 △ 참가자 현황 공유 △ 종목별 경기일정 및 경기장 안내 △ 등급통합 및 일부 종목 취소·조정 사항 안내 △ 시상계획 및 운영사항 등을 설명하고, 종목별대진추첨을 진행하며 대회 운영의 세부 사항을 확정했다.
특히 이번 대회는 참가자 5104명(선수 2487명 포함)이 참여하는 가운데 전년 대비 286명 증가한 역대 최대 규모로 개최될 예정이며, 17개 종목에서 도내 장애인 전문체육인들의 열띤 경쟁이 펼쳐질 전망이다.
이번 회의는 대회 전 마지막 점검 및 소통의 장으로, 시·군장애인체육회 및 가맹단체 실무자들에게 세부 운영사항을 공유하여 선수단 참가 준비에 차질이 없도록 하는 데 중점을 두었다.
백경열 도장애인체육회 사무처장은 "이번 대표자회의를 통해 대회 준비 상황을 최종 점검하고 종목별 대진을 확정한 만큼, 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있는 여건 조성에 중점을 두고 있다"며, "경기도장애인체육회는 장애인 전문체육의 체계적인 발전과 선수들의 경기력 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이번 대회가 도내 장애인 선수들의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 수 있도록 공정하고 안정적인 대회 운영에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
한편, '제16회 경기도장애인체육대회 2026 광주'는 오는 4월 26일부터 28일까지 사흘간 광주시 일원에서 개최된다.
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