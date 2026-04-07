멜킨스포츠, 4월 9일 단하루 '브랜드데이' 진행

AI 핵심 요약beta
- 멜킨스포츠가 9일 브랜드데이 행사를 진행한다.
- 런닝머신 등 홈트 기구 10종에 최대 54% 할인한다.
- 쇼핑라이브로 제품 소개하고 추가 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 홈트레이닝 브랜드 멜킨스포츠가 2026년 4월 9일 하루 동안 '브랜드데이' 행사를 진행한다.
이번 행사는 런닝머신, 워킹머신, 실내자전거, 스텝퍼, 스텝밀, 치닝디핑, 무게조절덤벨 등 홈트레이닝 기구를 대상으로 하며, 일부 제품에 한해 최대 54% 할인 혜택이 적용된다.
주요 대상 제품으로는 가정용 고사양 모델인 RX8 런닝머신과 워킹머신 '플렉스 트레일'이 포함된다. 실내자전거 제품군에서는 미니바이크 '모노바이크', 재활 특화 모델 '사이클론지', EMS 기능이 적용된 'ERG 프로', 좌식 구조의 '그랜드 좌식바이크' 등이 구성됐다.
이 외에도 하체 운동 중심의 '프로 마운틴 플러스 스텝퍼', 복합 운동이 가능한 '2IN1 스텝플립', 상체 근력 운동 기구 '포스 치닝디핑', 무게 조절형 '덤벨 24kg' 등 총 10개 제품이 행사에 포함된다.
행사 당일에는 라이브 방송 연계 프로모션도 진행된다. 4월 9일 오후 7시부터 1시간 동안 진행되는 쇼핑라이브에는 유튜브 크리에이터 비타민신지니가 참여해 주요 제품을 소개할 예정이다.
라이브 방송을 통해 소개되는 제품에는 추가 할인 혜택이 제공된다. 모노바이크와 2IN1 스텝플립은 각각 5천 원, RX8 런닝머신은 5% 추가 할인이 적용된다. 또한 라이브 중 구매 후 인증을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 마사지 스툴을 증정하는 이벤트도 함께 운영된다.
회사 측은 이번 행사가 다양한 홈트레이닝 기구를 합리적인 조건으로 제공하고, 제품별 특성에 대한 정보를 함께 전달하는 데 목적이 있다고 밝혔다.
whitss@newspim.com