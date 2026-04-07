맘스터치, 김풍과 손잡고 '야매 컬렉션' 출격…버거·치킨·피자 판 흔든다

AI 핵심 요약beta
- 맘스터치가 7일 김풍과 손잡고 야매 컬렉션 4종 출시했다.
- 김풍식 버거·치킨·피자에 오이피클·시래기 등 예상 밖 재료 더했다.
- 셰프 컬렉션 흥행 잇는 콘텐츠형 메뉴로 가심비 강화 전략 펼쳤다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 맘스터치가 웹툰 작가이자 크리에이터 김풍과 손잡고 '김풍 야매 컬렉션' 4종을 전국 매장에서 정식 출시한다고 7일 전했다.
이번 신메뉴는 김풍 작가 특유의 기발한 상상력과 맘스터치의 시그니처 메뉴를 결합한 '김풍식 QSR 메뉴'로, 익숙한 버거·치킨·피자에 예상 밖 재료 조합을 더해 새로운 미식 경험을 제안한 것이 핵심이다.
이번 협업은 기존 '셰프 컬렉션'의 연장선이면서도 방향을 확장한 첫 사례라는 점에서 눈길을 끈다. 맘스터치는 앞서 에드워드 리, 후덕죽 셰프 등 정통 셰프의 레시피를 QSR에 접목했다면, 이번에는 이른바 '사파' 감성의 자유롭고 실험적인 요리 세계를 전면에 내세웠다. 이를 통해 젊은 세대가 선호하는 콘텐츠형 외식 트렌드에 대응하고, 단순 신메뉴를 넘어 경험하고 공유하고 싶은 브랜드 콘텐츠를 만들겠다는 전략이다.
메뉴는 총 4종이다. '매직풍 싸이버거'와 '매직풍 비프버거'는 피넛버터 소스와 쏨땀을 재해석한 오이피클을 조합해 익숙한 버거 맛을 비틀었고, '매직풍 피자'는 시래기 페스토와 바싹불고기, 참깨된장마요, 누룽지 토핑을 더해 한식과 피자의 경계를 허물었다. '매직풍 빅싸이순살'은 파인애플 소스와 코코넛플레이크, 삼발 디핑소스를 조합해 트로피컬한 풍미를 구현했다. 매직풍 싸이버거와 빅싸이순살은 전국 1490여개 매장, 비프버거는 약 1000개 매장, 피자는 229개 맘스피자 매장에서 판매된다.
맘스터치는 이번 협업이 화제성에 그치지 않고 재구매로 이어지는 선순환 구조를 만들 수 있을 것으로 기대하고 있다. 실제 앞선 셰프 컬렉션은 에드워드 리 협업 메뉴가 출시 후 최단기간 600만개 판매를 기록했고, 후덕죽 셰프 컬렉션도 출시 2주 만에 100만개 판매를 돌파하며 흥행성을 입증한 바 있다. 회사는 이번에도 광고 모델료와 제작비, 레시피 개발비, IP 계약 비용 등 제반 비용을 가맹본부가 전액 부담해 가맹점이 추가 비용 없이 판매에 집중할 수 있도록 했다.
맘스터치 관계자는 "'김풍 야매 컬렉션'은 익숙한 QSR 메뉴를 예상 밖 조합으로 완성도 높은 맛과 신선한 재미를 동시에 선사하는 하나의 미식 콘텐츠"라며 "앞으로도 전략적인 협업을 통해 가성비를 넘어 맛과 재미를 모두 충족하는 '가심비 미식 브랜드'로 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com