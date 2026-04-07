금호타이어, 신용등급 A+ 상향…재무·수익성 동시 개선

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 7일 한국신용평가로부터 신용등급을 A0에서 A+로 상향받았다.
- 글로벌 영업 기반과 고부가 제품 확대를 통한 수익성 개선이 평가됐다.
- 2025년 매출 4.7조원, 영업이익 5759억원으로 최대 실적을 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 재무 체질 개선과 수익성 강화 성과를 바탕으로 신용등급 상향에 성공했다. 외형 성장보다 '이익과 현금흐름' 중심 전략이 시장에서 공식적으로 인정받았다는 평가다.
금호타이어는 한국신용평가로부터 기업신용등급을 기존 'A0(안정적)'에서 'A+(안정적)'로 상향 조정받았다고 7일 밝혔다. 두 단계 상승으로, 최근 실적 개선과 재무구조 안정성이 반영된 결과다.
한신평은 등급 상향 배경으로 글로벌 시장에서의 안정적인 영업 기반과 수익성 중심의 판매 전략을 꼽았다. 특히 고부가 제품 비중 확대를 통한 이익 창출력 개선과 영업현금흐름을 활용한 차입금 축소가 긍정적으로 평가됐다.
금호타이어는 북미와 유럽을 중심으로 유통망을 확대하는 한편, 고인치 타이어와 전기차 전용 제품 '이노뷔(EnnoV)' 등 프리미엄 제품군 비중을 늘리며 수익 구조를 개선해왔다. 이러한 전략은 단순한 매출 확대를 넘어 '질적 성장'으로 이어졌다는 분석이다.
실제로 회사는 2025년 매출 4조7013억원, 영업이익 5759억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 영업이익률도 12.2%까지 상승하며 수익성 중심 체질 전환이 가시화됐다.
이번 신용등급 상향으로 금호타이어는 자금 조달 비용 절감과 투자 여력 확대라는 실질적 효과를 기대할 수 있게 됐다. 동시에 글로벌 시장에서의 신뢰도 역시 한층 강화될 전망이다.
금호타이어는 올해 매출 목표를 5조1000억원으로 제시하고, 고인치 및 프리미엄 제품 중심 포트폴리오를 더욱 확대할 계획이다. 시장 변화에 유연하게 대응하면서 재무 안정성과 수익성을 동시에 끌어올리는 전략을 이어간다는 방침이다.
chanw@newspim.com