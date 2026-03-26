"억울하면 맞고소하라"... 명태균, 신용한 충북지사 예비후보에 직격

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이른바 '정치 브로커'로 알려진 명태균 씨가 26일 자신이 허위사실 유포 혐의로 고소한 더불어민주당 신용한 더불어민주당 예비후보를 향해 "억울하면 맞고소하라"며 목소리를 높였다.
명 씨는 이날 충북도청에서 기자회견을 열고 "신용한은 전날 '명태균의 허풍과 자신의 자료 중 무엇이 진실인지 지켜보자'고 했는데 정작 반박 기자회견에서 제대로 된 자료를 내놓은 적이 있느냐"며 "여론조작 의혹 주장 자체가 허구"라고 주장했다.
이어 명 씨는 "제가 여론조사를 조작했다고 하는데 검찰의 압수수색을 10번 넘게 받고도 이 자리에 이렇게 당당히 서 있다"며 "제가 국정을 농단하고 여론을 조작했다는 증거가 어디 있느냐"고 목소리를 높였다.
그는 또 "신용한은 자신이 정부가 인정한 공익제보자라고 하지만 그것은 단지 민주당 내부에서 붙은 명칭에 불과하다"며 "허위 주장으로 자신의 욕망을 채우려는 사람이 도지사 후보로 나선다는 이야기를 듣고 가만히 있을 수 없어 고소에 나선 것"이라고 강조했다.
신 예비후보 측은 곧바로 반박 입장을 냈다. 신 예비후보는 이날 오후 입장문을 통해 "저는 지난해 2월 20일 자로 국민권익위원회에 명 씨를 공익신고했으며 이에 따라 공익신고자 지위를 부여받았음을 변호인을 통해 확인한 바 있다"고 밝혔다.
그는 또 "명 씨가 민주당 경선 기간에 충북을 방문해 기자회견을 빙자한 정치적 공세를 펼치는 것은 불순한 의도로밖에 보이지 않는다"며 "그 자리에서 저에 대한 저급한 욕설까지 서슴지 않는 등 명예를 심각하게 훼손했다. 강력히 법적 대응하겠다"고 경고했다.
앞서 명 씨는 신 예비후보가 2023년 11월과 지난해 12월 모 유튜브 채널에 출연해 "명태균이 20대 대선 당시 여론조사를 조작했다는 허위 사실을 퍼뜨렸다"며 지난 23일 청주 흥덕경찰서에 명예훼손 고소장을 제출했다.
이에 신 후보도 하루 뒤인 24일 "나는 일면식도 없던 명 씨의 이름을 팔 이유가 없으며 객관적인 자료를 근거로 윤석열 정권의 불의를 밝히려 했을 뿐"이라며 명 씨를 후보자 비방죄 및 허위사실 유포 혐의로 맞고소하겠다고 밝혔다.
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