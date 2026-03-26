[내일날씨] 미세먼지 연일 기승…한낮 24도

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 27일인 금요일은 한낮 기온이 24도까지 오르는 가운데 미세먼지가 기승을 부릴 전망이다.
26일 기상청에 따르면 오는 27일 제주도를 제외한 전국이 대체로 맑을 전망이다. 평년보다 높은 기온이 이어지는 가운데 낮과 밤의 기온 차가 15∼20도로 크겠다.
새벽부터 아침 사이에 인천·경기서해안에 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5mm 미만이다.
전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 기록하며 탁한 공질이 이어지겠다. 대기는 계속 건조할 전망이다. 현재 수도권과 강원, 대전, 충북, 경북권에는 건조특보가 발효 중이다. 그 밖의 지역도 건조한 상태가 이어질 것으로 예상된다.
아침 최저기온은 2~11도로 전망된다. ▲서울 8도 ▲인천 7도 ▲춘천 4도 ▲강릉 10도 ▲대전 6도 ▲대구 7도 ▲전주 7도 ▲광주 8도 ▲부산 10도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 9도다.
낮 최고기온은 15∼24도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 20도 ▲인천 15도 ▲춘천 22도 ▲강릉 20도 ▲대전 21도 ▲대구 24도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲부산 20도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 16도다.
바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.
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